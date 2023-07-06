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Столтенберг: Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
Генсек НАТО Столтенберг заявил о невозможности включить Швецию в альянс на саммите в Вильнюсе
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Швеция не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите необходимо добиться того, чтобы Анкара согласилась на ратификацию включения Швеции в состав НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
К понедельнику ратификация не пройдет, но может быть достигнуто политическое решение. ОН добавил, что намерен 10 июля в Вильнюсе провести встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева.
«Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий.
СМИ: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
Washington Post: Запад разрабатывает официальные обязательства по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля
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Лидеры участниц Североатлантического альянса разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщает газета Washington Post.
Так, представители западных стран разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля с 1970-х годов, что обеспечит способность ВСУ сражаться дальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание уточняет, что данная мера не указывает на то, что Киев получит долгожданное приглашение вступить в НАТО, так как альянс столкнулся с дилеммой в этом вопросе.
По словам авторов статьи, Украине придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году. «Либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией», – подчеркивает издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о неспособности НАТО выстоять против России.
Финляндия решила модернизировать железную дорогу для быстрой переброски войск к России
Финляндия начала усовершенствовать железную дорогу, которая упростит сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и новой границей альянса с Россией, сообщает агентство Reuters.
Эксперты сообщили, что изменение стратегии НАТО и расширение границ дает альянсу возможность наблюдения за Москвой и сдерживания, а также дает беспрецедентный шанс рассматривать всю Северо-Западную Европу как один блок, передает Lenta.Ru.
Также подчеркивается, что работы на железной дороге Лаурила – Торнио – Хапаранда должны завершиться в 2024 году, это облегчит переброску подкреплений и техники в город Кемиярви, находящийся в часе езды от российской границы.
Напомним, ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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WSJ подсчитал, на сколько хватит оружия США в случае конфликта с Россией или КНР
Если у США случится прямой конфликт с Россией и Китаем, то запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
«Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощиться за часы или дни. … А вскоре после этого у США закончатся и другие жизненно важные запасы», – сообщает Wall Street Journal.
Кроме того, автор материала отмечает, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, поскольку на их производство уходит более двух лет.
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал Россию серьезной угрозой для НАТО.
Политик из Эстонии предупредил Москву о подготовке провокации
Лидер партии Koos Иванов предупредил Москву о готовящихся провокациях Эстонии из-за баз НАТО
России необходимо приготовиться к провокациям со стороны Эстонии из-за начала строительства базы НАТО неподалеку от Петербурга, сообщил изданию Baltnews руководитель эстонской партии Koos Олег Иванов.
По словам политика, военная база альянса появится примерно в 100 км от города, фактически под Петербургом, строительство закончится в ближайшие два года, передает телеканал «360».
«Ракета появится в городе уже через пару минут. Так что России нужно ждать провокационных действий со стороны Эстонии», – подчеркнул Иванов.
Между тем газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую угрозу присоединившаяся к НАТО Финляндия представляет для России.
Белый дом назвал условие принятия Украины в НАТО
Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы его можно было принять в альянс
Киеву необходимо провести реформы, прежде чем Украину можно будет включить в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер напомнила заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина должна соответствовать стандартам, которых придерживаются и другие страны Североатлантического альянса. При этом американская сторона считает, что Украина может добиться этого, передает ТАСС.
Спикер Белого дома добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «открытых дверей» НАТО.
Ранее председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО лишь часть Украины.
Столтенберг заявил о решении остаться на посту генсека НАТО еще на год
Столтенберг заявил, что его полномочия генсека НАТО продлили на год
Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий.
Столтенберг заявил в Twitter, что его полномочия в качестве генсека военного блока продлены до 1 октября 2024 года, передает РИА «Новости».
Напомним, норвежское издание Verdens Gang сообщало, что лидеры натовских стран договорились о продлении полномочий Столтенберга на год.
На прошлой неделе источники Politico указывали, что продление срока полномочий Столтенберга официально планируется оформить в ближайшее время.
Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО назвали спор по Украине
Daily Telegraph: США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16 для Украины
Вашингтон не стал поддерживать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО из-за позиции Лондона по вопросу поставок Украине истребителей F-16, пишут британские СМИ.
Источники в НАТО сообщили The Daily Telegraph, что «последняя надежда испарилась», когда правительство Британии в мае сообщило о планах вместе с Гаагой создать коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16. По информации издания, сделано это было без предварительного согласия с американской стороны, передает ТАСС.
У Британии нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, изготовленных компаниями General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США, напоминает газета.
Лондон ранее первым из «западных союзников Украины» объявил о передаче Киеву танков Challenger 2, ракет Storm Shadow, а ПТРК NLAW британская сторона начала передавать Украине еще до начала СВО, перечисляет издание. Таким образом, по оценке газеты, британская сторона целенаправленно пыталась повлиять на Вашингтон, который в вопросах военных поставок Украине занимает достаточно осторожную позицию, добавляет газета.
Накануне источники в НАТО сообщили, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Между тем действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что Столтенберг в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен будет готовить вторую попытку «контрнаступа» ВСУ.
Белорусский полковник заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу
Белорусский полковник Богодель заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу
Натовская авиация почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по российской столице и по Петербургу из Восточной Европы, заявил замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.
Разведывательная авиация постоянно проводит полеты вдоль границ Белоруссии, почти каждый месяц стратегические бомбардировщики B-52 «изображают элементы», связанные с пуском крылатых ракет в сторону Петербурга и Москвы, заявил Богодель в интервью YouTube-каналу «Беларусь сегодня», передает ТАСС.
Сейчас НАТО «очень серьезно» рассматривает возможность конфликта со странами «восточного вектора», а именно – с Союзным государством.
Богодель усомнился в том, что сейчас есть прямая угроза начала войны, но подготовка к такому сценарию ведется. «Потому что просто так никто развертывать войска в таких количествах не будет», – продолжил он.
Полковник отметил, что в Польше и Прибалтике уже находится от 16 тыс. до 30 тыс. натовских военных, есть планы по увеличению этого контингента до 300 тыс. человек.
В Североатлантическом альянсе подтвердили создание Совета Украина – НАТО
Североатлантический альянс создает Совет Украина – НАТО (СУН), его первое заседание пройдет 12 июля в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе военного блока.
Встреча Совета намечена на 12 июля с 13.00 до 15.00 мск в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Встреча пройдет на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. С открытым вступительным словом выступит генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал опасения, что киевский режим может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Independent: В НАТО считают Россию «все еще очень сильной»
Нельзя недооценивать военные возможности России, которая остается для стран НАТО «серьезной угрозой», сообщил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
По его словам, нельзя недооценивать ВС России, которые, возможно, и ослабли в ходе конфликта, но отнюдь не побеждены, однако они имеют возможности быстро восстановиться, передает RT со ссылкой на The Independent.
Бауэр добавил, что в данный момент российские военные слабее, чем почти 17 месяцев назад, так как в конфликте, по его оценке, задействовано 94% сил. «Тем не менее недооценивать Москву нельзя. Мы убеждены, что Россия собирается восстановить силы. Мы будем продолжать рассматривать ее как серьезную угрозу на море и особенно в воздухе, а также в космосе. Она все еще очень, очень, очень сильна, не говоря уже о ядерном оружии», – подчеркнул он.
При этом Бауэр заявил, что «НАТО как организация не предоставляет Киеву оружие или боеприпасы», так как стремится «избежать втягивания в более масштабную войну с обладающей ядерным оружием Россией». По его словам, страны альянса укрепляют свою безопасность, находящихся рядом с Россией, Украиной и Белоруссией.
В данный момент порядка 40 тыс. военных находятся в состоянии готовности от Эстонии на севере до Румынии на Черном море – на этой территории ежедневно в небо поднимаются около 100 самолетов, а в Балтийском и Средиземном морях действуют в общей сложности 27 военных кораблей.
Бауэр добавил, что НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования до уровня свыше 300 тыс. человек с 40 тыс. военных.
Ранее в США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине.
Подполковник ВС США: Зеленский выпрашивает новое оружие, как двухлетний ребенок выпрашивает шоколад
Подполковник ВС США Шаффер: Зеленский выпрашивает новое оружие, как двухлетний ребенок выпрашивает шоколад
Украинский президент Владимир Зеленский избрал сомнительную стратегию в общении со странами Североатлантического альянса, считает подполковник ВС США Тони Шаффер.
Зеленский забирает оружие у стран НАТО, объясняя это тем, что тот или иной вид вооружений даст ВСУ шансы на успех, заявил Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
В качестве примера подполковник указал на согласие Франции передать легкие танки. Эти машины, по словам военного, предназначены для операций по борьбе с повстанцами, но это не то, что происходит в зоне СВО.
По словам Шаффера, подобное поведение – глупость, странно надеяться на некое «чудо-оружие». Зеленский ведет себя, словно «двухлетний ребенок», который говорит: «Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь». При этом Зеленский «не затыкается», а требует все новых и новых поставок оружия.
В Британии не смогли сказать, когда Украина вступит в НАТО
Глава МИД Британии Клеверли заявил, что неизвестны сроки вступления Украины в НАТО
Украина может присоединиться к НАТО «без обычной волокиты», однако неизвестно, когда именно это произойдет, выразил мнение глава МИД Британии Джеймс Клеверли.
По его словам, процедура присоединения Украины к НАТО может пройти без обычной волокиты, как со Швецией и Финляндией, однако остается неизвестным, когда это произойдет, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.
Клеверли добавил, что киевская армия «теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО».
Кроме того, глава британского МИД заметил, что «уважает тех, кто призывает к миру, например Ватикан», однако подчеркнул, что «это должен быть настоящий мир, а не поверхностный или иллюзорный.
«Основой для переговоров может быть только постоянное восстановление суверенитета Украины, в чем Запад будет поддерживать Киев, сколько необходимо», – заключил он.
Ранее в ФРГ предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО.