СК России завел дело против украинских боевиков за обстрел церкви в Суджанском районе

Tекст: Евгения Караваева

СК возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков и других военизированных групп, причастных к обстрелу объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в середине ноября 2024 года в селе Уланок.

По данным следствия, боевики использовали артиллерийские системы, минометы и реактивные системы залпового огня для обстрела ансамбля церкви Рождества Христова, что привело к повреждению и частичному разрушению объекта.

Следственные органы установят и привлекут к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому террористическому акту. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 243 УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД 30 октября, боевики обстреляли историческую усадьбу «Дворец для любимой» в Курской области. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.