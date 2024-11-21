Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
СК возбудил дело против украинских боевиков за обстрел церкви в Курской области
СК России завел дело против украинских боевиков за обстрел церкви в Суджанском районе
Следственный комитет инициировал уголовное дело против украинских боевиков, причастных к обстрелу и повреждению храма в Курской области в ноябре 2024 года.
СК возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков и других военизированных групп, причастных к обстрелу объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в середине ноября 2024 года в селе Уланок.
По данным следствия, боевики использовали артиллерийские системы, минометы и реактивные системы залпового огня для обстрела ансамбля церкви Рождества Христова, что привело к повреждению и частичному разрушению объекта.
Следственные органы установят и привлекут к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому террористическому акту. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 243 УК РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД 30 октября, боевики обстреляли историческую усадьбу «Дворец для любимой» в Курской области. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.