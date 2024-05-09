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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью украинцев
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    9 мая 2024, 15:13 • Новости дня

    Залужный официально назначен послом Украины в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного послом Украины в Британии.

    Залужный назначается чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Напомним, бывший главком ВСУ Залужный ранее в четверг был уволен с военной службы «по состоянию здоровья».

    8 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии снимают дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, заявил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

    «Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», – сказал Клеверли на слушаниях в палате общин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, принято решение ужесточить визовый режим для российских дипломатов и сократить срок их пребывания на территории Британии, сообщил министр. По его словам, это является ответом Лондона на «враждебные действия» России.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

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    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

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    8 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией

    Сенатор Долгов: Высылка военного атташе – это шаг Британии к тотальной конфронтации с Россией

    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лондон высылкой российского военного атташе сделал шаг к тотальной конфронтации с Россией. Это инициатива британцев, но такой шаг обернется проблемами для Лондона. Москва ответит Лондону на основе принципа взаимности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Британия заявила, что военный атташе РФ является «тайным офицером военной разведки».

    «Британия рубит последние каналы связи с Россией. Их уже практически нет. Военный атташе выполняет специфические функции поддержания контактов между силовыми ведомствами. Этим шагом Лондон подчеркивает стремление к еще большей конфронтации с Москвой, я бы сказал – к тотальной конфронтации», – пояснил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Эта инициатива едва ли соответствует интересам Британии. Ну а мы переживем, но обязательно ответим на основе принципа взаимности. Интересно, что президент РФ Владимир Путин только вчера в своей речи во время инаугурации сказал: мы готовы к диалогу с Западом по вопросам безопасности и стабильности на основе взаимного уважения. Такие контакты были бы полезны для предотвращения серьезной конфронтации. Но Лондон пошел в обратном направлении», – посетовал сенатор.

    «Может ли это быть ответом Лондона на заявления Москвы о том, что мы вправе бить по британским объектам за пределами Украины? Не берусь судить, но замечу: Россия таким образом отвечала на объявленные планы наших оппонентов по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. И Лондон дал официальное добро на удары по российской территории. Так что инициатива по эскалации тут принадлежит именно британской стороне», – резюмировал парламентарий.

    В среду Британия заявила о высылке российского военного атташе, который, как утверждает Лондон, является «тайным офицером военной разведки». Об этом сообщает The Guardian. Также министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о закрытии нескольких российских дипломатических зданий. По его словам, пакет мер призван «дать понять России, что Лондон не потерпит такой очевидной эскалации».

    «Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонную недвижимость в Хайгейте, которая, по нашему мнению, использовалась в разведывательных целях», – указал он.

    «Также мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании», – подчеркнул чиновник, добавив, что санкции стали реакцией Лондона на «вредоносную деятельность России по всей Британии и Европе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.

    До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

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    8 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Британия объявила о высылке российского военного атташе
    Британия объявила о высылке российского военного атташе
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный атташе России будет выслан из Британии, заявил министр внутренних дел королевства Джеймс Клеверли, выступая в палате общин.

    Эта мера является ответом британской стороны на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе», заявил Клеверли, передает Reuters.

    По его словам, новые рестрикции должны ограничить возможности российских спецслужб действовать на территории королевства, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила об ужесточении визового режима для российских дипломатов и лишении дипломатического статуса части недвижимости России.

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    9 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.

    ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.

    Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.

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    9 мая 2024, 09:03 • Новости дня
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что конфликт на Украине затянется, сообщает Tagesschau.

    Он отметил, что все должны быть готовы к тому, что ситуация «продлится дольше, чем нам бы хотелось», передает РИА «Новости».

    Также Шольц призвал страны ЕС поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

    Ранее Шольц сообщал, что НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot.

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    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

    Коментарии (5)
    9 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

    В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области

    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Белгород и Белгородский район, в результате воздушной атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

    В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

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    8 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    В Киеве переименовали проспект Правды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проспект Правды в украинской столице переименовали, теперь он носит название проспект Европейского cоюза, сообщил киевский городской совет.

    «В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского cоюза», – говорится в публикации на сайте горсовета Киева, передает РИА «Новости».

    Там заявили, что прежнее наименование было посвящено советской газете «Правда», поэтому проспект подлежал «деколонизации».

    Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.

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    9 мая 2024, 11:42 • Новости дня
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

    «Сегодня мы, российские хакеры, от всей души поздравляем украинских школьников и студентов с Днем Победы!» – заявил один из участников хакерской группы, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, их целью было не только поздравить украинскую молодежь с праздником, но и напомнить о единой истории и общей победе над нацизмом. На взломанных сайтах разместили фотоколлаж с цитатой Путина: «Мы всегда считали украинский народ братским … И то, что происходит сейчас – это трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

    Помимо поздравления, хакеры также призвали украинских военных, не желающих воевать за киевский режим, выйти на связь с российскими войсками по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».

    Ранее на украинском кабельном телевидении показали парад Победы в Москве.

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    9 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине

    Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов

    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине существует сеть скрытых заводов, возведенных по инициативе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, пишет испанская газета Mundo.

    По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.

    Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.

    Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.

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    9 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Нарышкин дал оценку заявлениям о возможной отправке Западом военных на Украину

    Нарышкин назвал эскалацией заявления западных политиков о возможности отправки военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин назвал такие заявления безответственными, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД России выразил крайнюю обеспокоенность словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину контингентов НАТО. Литовские власти заявили, что готовы отправить войска на Украину для тренировочной миссии.

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