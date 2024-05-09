Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом
Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.