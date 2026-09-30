В Госдуму прошли 54 участника платформы «Россия – страна возможностей»

Число депутатов Думы от платформы «Россия – страна возможностей» выросло вдвое

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении, 54 депутата Госдумы IX созыва стали участниками и выпускниками проектов экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это примерно каждый восьмой парламентарий нового состава, что более чем вдвое превышает показатель прошлого созыва, когда депутатские мандаты получили 23 победителя и финалиста проектов платформы.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин заявил: «Президентская платформа «Россия – страна возможностей» с самого начала своей работы ставила перед собой главную цель: находить талантливых, честных, неравнодушных людей по всей стране и помогать им раскрыть свой потенциал. Мы делаем сильных еще сильнее. И сегодня мы снова видим плоды этой работы. 54 выпускника наших проектов стали депутатами Государственной думы нового созыва. За этой цифрой стоят конкретные люди, которые прошли серьезный отбор, доказали свою компетентность, показали, что умеют работать не для себя, а для других. Это те лидеры, которые будут честно служить на благо Отечества, защищать интересы наших граждан, укреплять суверенитет и традиционные ценности России. Мы гордимся каждым из них и уверены, что они достойно справятся с этой высокой ответственностью!»

Большинство новых депутатов прошли через проекты «Лидеры России. Политика» (29 человек) и президентскую программу «Время героев» (19 человек). Среди них – Герой России Владислав Головин, которому предложено возглавить комитет Госдумы по молодежной политике, а также победитель первого сезона конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Воропаева, выдвинутая на пост заместителя председателя Госдумы.

В числе избранных также председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова и ранее работавшие в Госдуме депутаты, такие как Олег Матвейчев, Денис Кравченко, Екатерина Стенякина и другие. Помимо перечисленных проектов, в новый состав вошли выпускники конкурсов управленцев, Мастерской управления «Сенеж», конкурса «Доброволец России» и премии «Россия – страна возможностей».