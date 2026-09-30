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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    В Госдуму прошли 54 участника платформы «Россия – страна возможностей»

    Число депутатов Думы от платформы «Россия – страна возможностей» выросло вдвое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В новый состав Госдумы вошли 54 участника и выпускника проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», что вдвое больше, чем в прошлом созыве.

    Как отмечается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении, 54 депутата Госдумы IX созыва стали участниками и выпускниками проектов экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это примерно каждый восьмой парламентарий нового состава, что более чем вдвое превышает показатель прошлого созыва, когда депутатские мандаты получили 23 победителя и финалиста проектов платформы.

    Генеральный директор платформы Андрей Бетин заявил: «Президентская платформа «Россия – страна возможностей» с самого начала своей работы ставила перед собой главную цель: находить талантливых, честных, неравнодушных людей по всей стране и помогать им раскрыть свой потенциал. Мы делаем сильных еще сильнее. И сегодня мы снова видим плоды этой работы. 54 выпускника наших проектов стали депутатами Государственной думы нового созыва. За этой цифрой стоят конкретные люди, которые прошли серьезный отбор, доказали свою компетентность, показали, что умеют работать не для себя, а для других. Это те лидеры, которые будут честно служить на благо Отечества, защищать интересы наших граждан, укреплять суверенитет и традиционные ценности России. Мы гордимся каждым из них и уверены, что они достойно справятся с этой высокой ответственностью!»

    Большинство новых депутатов прошли через проекты «Лидеры России. Политика» (29 человек) и президентскую программу «Время героев» (19 человек). Среди них – Герой России Владислав Головин, которому предложено возглавить комитет Госдумы по молодежной политике, а также победитель первого сезона конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Воропаева, выдвинутая на пост заместителя председателя Госдумы.

    В числе избранных также председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова и ранее работавшие в Госдуме депутаты, такие как Олег Матвейчев, Денис Кравченко, Екатерина Стенякина и другие. Помимо перечисленных проектов, в новый состав вошли выпускники конкурсов управленцев, Мастерской управления «Сенеж», конкурса «Доброволец России» и премии «Россия – страна возможностей».

    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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    29 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов девятого созыва.

    Парламентарии от фракции «Единая Россия» определились с кандидатами на посты руководителей 20 комитетов Государственной думы, передает РИА «Новости». «Решения приняты единогласно. На первом собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме IX созыва депутаты поддержали выдвинутые партией кандидатуры на должности председателей 20 думских комитетов», – говорится в сообщении думской фракции.

    Кроме того, партия определила претендентов на посты председателей комиссий Государственной думы.

    Ранее на должность спикера нижней палаты парламента фракция единогласно выдвинула Вячеслава Володина.

    До этого председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов на посты руководителей комитетов нижней палаты парламента. Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Государственной думе девятого созыва создадут 34 комитета.

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    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Балицкий: Выборы в Госдуму завершили интеграцию Запорожской области в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прошедшие выборы в Госдуму стали финальным этапом интеграции Запорожской области в политическое и правовое пространство России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    «Выборы депутатов Государственной думы – это финальный этап полноценной интеграции Запорожской области в единое политическое и правовое пространство России», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    По его словам, явка, превысившая 80%, служит прямым доказательством единства жителей региона. Он отметил, что голосование проходило в сложных условиях из-за риска провокаций, однако область сделала выбор в пользу России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин также называл выборы в Госдуму финальным этапом интеграции региона в правовое поле России.

    Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявлял о завершении интеграции Донбасса и Новороссии в российскую избирательную систему.

    Члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами сообщали об успешном проведении голосования в Запорожской области на фоне военного положения.

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    30 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На первом заседании Госдумы девятого созыва сформированы 34 комитета, созданы новые подразделения по цифровому развитию и уголовному законодательству.

    Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва утвердила структуру и руководство 34 комитетов, передает РИА «Новости».

    Парламентарии создали два новых подразделения: комитет по уголовному и административному законодательству, а также комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Разделение прежнего комитета по государственному строительству призвано снизить нагрузку на депутатов. Новая структура по цифровому развитию займется контролем за технологиями искусственного интеллекта, маркетплейсами и беспилотными системами. Ее возглавил Александр Сидякин («Единая Россия»).

    Представители «Единой России» получили руководство в 20 комитетах. Андрей Макаров продолжит руководить комитетом по бюджету, Максим Топилин займется экономической политикой, а Петр Толстой – международными делами.

    КПРФ досталось пять комитетов, в том числе по аграрным вопросам под руководством Владимира Кашина.

    ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по три руководящих поста. Анатолий Аксаков из «Справедливой России» возглавил комитет по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме новых комитетов по искусственному интеллекту и уголовному законодательству.

    Руководитель рабочей группы Виктор Пинский рассказал о планах сформировать в нижней палате парламента 34 комитета.

    Напомним, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы.

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    30 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Госдума утвердила руководителей комитетов нового созыва

    «Единая Россия» получила руководство в 20 комитетах Госдумы девятого созыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы девятого созыва на первом пленарном заседании в среду проголосовали за постановление об избрании председателей 34 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты.

    Парламентарии на первом пленарном заседании утвердили руководителей 34 профильных комитетов, передает ТАСС.

    Согласно принятому постановлению, большинство руководящих постов досталось представителям фракции «Единая Россия». Они взяли под свой контроль 20 направлений работы нижней палаты.

    Пять комитетов возглавили депутаты от КПРФ. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» получили в свое ведение по три структуры.

    В частности, главным по госстроительству стал Павел Крашенинников, оборону доверили Владимиру Касатонову, а международные дела – Петру Толстому.

    Комитет по бюджету и налогам перешел под руководство единоросса Андрея Макарова. Вопросами безопасности и противодействия коррупции займется Василий Пискарев.

    Коммунист Владимир Кашин стал председателем комитета по аграрным вопросам, а его коллега Нина Останина будет курировать защиту прав семьи.

    Элеонора Кавшар из ЛДПР возглавила комитет по труду и социальной политике. Представитель «Новых людей» Тимур Каноков займется развитием туристической инфраструктуры.

    Анатолий Аксаков от «Справедливой России» назначен руководителем комитета по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты от фракции «Единая Россия» поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов.

    Ранее председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список претендентов на эти посты.

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    30 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Депутаты поздравили исторические регионы с Днем воссоединения с Россией

    Депутаты Госдумы от Донбасса и Новороссии поздравили жителей исторических регионов с четвертой годовщиной воссоединения с Россией, отметив успехи в восстановлении территорий.

    Парламентарии от исторических регионов поздравили жителей с Днем воссоединения с Россией. Церемония подписания договоров о вхождении четырех территорий состоялась четыре года назад.

    За это время в Донбассе и Новороссии началась активная работа по восстановлению инфраструктуры. При поддержке регионов-шефов ремонтируются социальные объекты и строятся новые дома, а жители получают социальные выплаты, включая материнский капитал.

    Депутат Госдумы от ЛНР Денис Колесников отметил высокую явку на выборах. «Мы добились своего, вернулись домой, в родную Россию. Только единой командой, все вместе мы идем к победе и обязательно ее добьемся», – подчеркнул он.

    По словам депутата от Херсонской области Елены Дмитрук, дата 30 сентября напоминает о восстановлении исторической справедливости.

    Депутат Госдумы Галина Данильченко, ранее занимавшая пост главы Мелитополя, добавила, что открытие сессии Госдумы в этот праздник символично.

    Избранный в Госдуму от Донецкой Народной Республики Сергей Добровольский назвал прошедшие выборы завершением интеграции территорий в российское правовое поле.

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    30 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Путин выступит на первом заседании Госдумы девятого созыва

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду выступит на первом заседании Государственной думы девятого созыва, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    О планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Также Путин в формате видеоконференции проведет встречу с избранными главами регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    В понедельник Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий.

    Президент назвал избирательную кампанию масштабной и значимой.

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    30 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Володин сообщил о масштабном обновлении состава Госдумы

    Володин: Состав Госдумы девятого созыва обновился на 41%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата, заявил депутат Госдумы девятого созыва, председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин.

    В ходе первого пленарного заседания девятого созыва палаты Вячеслав Володин отметил масштабные изменения в составе парламентариев, передает РИА «Новости».

    «В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41%. В состав Государственной думы вошли 184 новых депутата», – заявил Володин.

    Он также подчеркнул важность консолидации всех политических сил для реализации повестки президента и достижения целей национального развития.

    По словам Володина, несомненным приоритетом в работе парламента должно стать законодательное обеспечение целей специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия распределила все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента. Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула его кандидатом на этот пост.

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    30 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Володин пообещал использовать опыт депутатов – участников СВО в Госдуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы девятого созыва, председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин заявил, что постарается сделать все, чтобы были реализованы знания и опыт избранных депутатов из числа участников СВО.

    Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки парламентариев, участвовавших в спецоперации, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в новом созыве палаты насчитывается 48 таких депутатов.

    «Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку. Поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы», – подчеркнул политик. Он также выразил надежду на взаимную поддержку и обратную связь.

    В среду стартовало первое заседание Госдумы девятого созыва, которое открыл Юрий Петров. Парламентариям предстоит избрать председателя палаты, его заместителей, а также утвердить руководителей 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Кандидатуру Володина на пост спикера выдвинула фракция «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на первом заседании девятого созыва парламентарии стоя поприветствовали избранных депутатов – участников спецоперации.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать им всестороннюю поддержку для успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность уникального опыта героев для работы парламента.

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    30 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах

    Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах

    Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Государственной думы девятого созыва с победой на выборах.

    Глава государства посетил первое пленарное заседание новой Думы в среду, передает РИА «Новости».

    «Коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах», – обратился Путин к парламентариям.

    В среду Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Президент поблагодарил россиян за высокую явку.

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украине, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлине ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в октябре 2026 года: православный календарь, главные даты и постные дни

      В октябре 2026 года православные христиане отмечают несколько значимых церковных дат. 8 октября приходится преставление преподобного Сергия Радонежского, 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 19 октября – память апостола Фомы, 26 октября – празднование Иверской иконы Божией Матери. Многодневных постов в октябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Рассказываем, какие церковные праздники будут в октябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда нужно поститься и какие народные запреты не являются церковными правилами.

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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