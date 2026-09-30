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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 20:17 • Новости дня
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и всего мира. Такую оценку он высказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Токаев отметил, что поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом, и назвал его выдающимся государственным деятелем, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – заявил он.

    По мнению Токаева, Путин обладает качествами, необходимыми для управления большим государством со сложной историей и собственным представлением о стратегических задачах.

    Глава Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном составах. Ранее Токаев также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    29 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке целей специальной военной операции и признал правоту Москвы в отношении действий Запада.

    Глава государства провел в Кремле встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Додик поблагодарил Путина и высказал полную поддержку целям спецоперации на Украине.

    Он подчеркнул, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях относительно политики западных стран.

    Милорад Додик добавил, что абсолютно согласен с позицией Москвы, и напомнил, что на протяжении всего этого времени находился рядом с Россией и всегда открыто заявлял о своих взглядах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам с лидерами Республики Сербской.

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    30 сентября 2026, 08:23 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал бойца ВСУ ножом в рукопашной схватке

    Боец группировки «Центр» уничтожил украинского военного в рукопашном бою

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий российской группировки войск «Центр» с позывным Леший в рукопашном бою ликвидировал украинского солдата, используя холодное оружие.

    Командир отделения Иван Мамаев уточнил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. После успешного штурма и зачистки позиций российские силы закрепились на рубеже, передает РИА «Новости».

    Вскоре после этого военнослужащий с позывным Леший отправился в лесополосу для проверки обстановки. Там он внезапно столкнулся с украинским военным.

    «Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», – рассказал Мамаев.

    По словам командира, схватка длилась от трех до пяти минут. К моменту прибытия сослуживцев на место происшествия столкновение уже завершилось победой российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября боец с позывным Тихон ликвидировал противника в рукопашном бою на днепропетровском направлении.

    В прошлом году российский военнослужащий Перс уничтожил ножом двух солдат ВСУ.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Удар БПЛА поразил сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    В северо-западной части Черного моря беспилотники нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В северо-западной части Черного моря российские беспилотники поразили морское судно типа «сухогруз», на борту которого находилось военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны в Max.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Ранее российские военные поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу Минобороны сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ в Одессе.

    Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении 18 судов, доставлявших украинской армии западное вооружение за неделю.

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    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку

    Российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области освобожден населенный пункт Шабельное, также подразделениями группировки «Север» взято под контроль Толстодубово в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Егоровку в Запорожской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В ходе наступления в кольце окружения освобождено Шабельное, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области взято под контроль Толстодубово.

    Нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Турьи, Ровного, Бояро-Лежачей, Вакаловщины и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Никольского в Запорожской области, Чаплино, Малиновки, Демурино и Коломийцей в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Березовки, Осиново и Изюмского в Харьковской области, Волчьего Яра, Пришиба и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Анклав».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты рядом с Краматорском, Дружковкой, Семеновкой, Николаевкой, Василевской Пустошью и Высокоивановкой в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии у Чугуево в Днепропетровской области, Белозерского, Старорайского, Лидино и Роганского в ДНР.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки освобождены 164 здания, уничтожены до 35 боевиков ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    Днем ранее они освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    А до этого армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    29 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    В ООН обратили внимание на жертвы среди гражданского населения России из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность увеличением числа жертв среди российских мирных жителей из-за ударов ВСУ.

    Гутерриш выразил тревогу в связи с увеличением количества погибших и раненых среди мирных жителей из-за ударов украинской армии по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга, передает РИА «Новости».

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», – подчеркнул Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Генеральной Ассамблее ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории.

    Позже генеральный секретарь организации обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глобальные последствия украинского конфликта.

    Ранее Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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