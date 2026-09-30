Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Дмитриев заявил о продолжении диалога между Россией и США
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о продолжении российско-американского диалога по ряду направлений, включая вопросы энергетики.
Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.
«Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», – сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах Москвы и Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов.
Белый дом подтвердил факт проведения этих переговоров в Вашингтоне.
Ранее американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с главой РФПИ в Москве.