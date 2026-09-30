Дмитриев заявил о продолжении диалога между Россией и США

Tекст: Ольга Иванова

Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.

«Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», – сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах Москвы и Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов.

Белый дом подтвердил факт проведения этих переговоров в Вашингтоне.

Ранее американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с главой РФПИ в Москве.



