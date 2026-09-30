Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Захарова сравнила концерт Уэста с черной магией из «Мастера и Маргариты»
Захарова сравнила концерт Канье Уэста с сеансом черной магии из Булгакова
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила вероятное шоу американского рэпера Канье Уэста в Петербурге с сеансом черной магии из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ситуация вокруг выступления артиста напомнила Захаровой главу романа «Черная магия и ее разоблачение», передает радио Sputnik.
Она отметила, что «непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением».
Кроме того, Захарова напомнила, что в канун годовщины Победы над фашистской Германией Уэст выпустил клип с прославлением Адольфа Гитлера. Она назвала «чертовщиной» выход такого видеоклипа в день юбилея Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Захарова отметила, что Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но не перед жителями России.
В середине сентября анонсы концертов артиста в Петербурге пропали с его сайта.