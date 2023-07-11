Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
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Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

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Уроки для России из погромов во Франции

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

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    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

    Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО
    		  
    11 июля 2023, 22:55
    Фото: REUTERS
    Текст: Олег Исайченко

    Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?

    За несколько часов до того, как оказаться в Вильнюсе, Владимир Зеленский написал пост, в котором раскритиковал НАТО за слабость. «На пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что там обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины», – посетовал Зеленский.

    «Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…», – задумчиво продолжил он.

    «Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса, – догадался Зеленский. – А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией… Неопределенность – это слабость».

    На эти слова Зеленского практически сразу отреагировала зарубежная пресса. В частности, в авторитетном американском издании Politico появилась публикация о том, что слова Зеленского вызвали возмущение западных дипломатов и в этом вопросе президент Украины «заходит слишком далеко».

    Более того, как сообщает британская The Guardian, публичная критика Зеленским была направлена на то, чтобы заставить союзников переписать декларацию по итогам саммита. Однако шантаж и истерики, которые стали неотъемлемой частью политической жизни на Украине в постмайданный период, в НАТО пока не приветствуются.

    Поэтому в итоговом коммюнике зафиксированы лишь обещания поставлять оружие на Украину и оказывать ВСУ всяческую поддержку, однако вопрос вступления страны в альянс вновь отложен на потом. «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», – подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Совсем иначе саммит проходит для президента Турции – одного из главных возмутителей спокойствия в альянсе.

    Накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил: вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Затем Столтенберг сообщил, что Турция все-таки согласилась на вступление Швеции в НАТО, однако востоковеды считают, что Эрдоган может по-прежнему затягивать решение данного вопроса.

    Кроме того, Эрдоган во вторник вечером провел встречу с президентом США Джо Байденом, причем на переговорах присутствовала внушительная по статусу турецкая делегация: от главы МИД Хакана Фидана до главы разведки Ибрагима Калына и министра обороны Яшара Гюлера. В ходе встречи Эрдоган заявил, что отношения Турции и США переходят к «новому этапу».

    «Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – указал он, явно намекая на давние, но нереализованные обещания США поставить Турции F-16 и вернуть ее в проект производства F-35, откуда Анкару исключили за покупку комплексов ПВО С-400 у России.

    Таким образом, как считают эксперты, Эрдоган продолжает действовать прагматично и добиваться немалых успехов в том, что принято называть «многовекторной политикой». Турецкий лидер стратегически сотрудничает с Россией, но при этом выполняет свои обязательства перед НАТО; торгуется со Штатами по любому вопросу, но и на рожон не лезет. Таким образом саммит в Вильнюсе для Эрдогана стал успешным, чего не скажешь о Зеленском.

    «Зеленского вообще не позвали на переговоры высокого уровня. Он слишком грубо высказался в своем посте о том, что Украина не получает каких-либо точных гарантий по вступлению в НАТО. Поэтому вместо него хедлайнером саммита стал Эрдоган. Турецкий лидер долго блокировал вступление Швеции в альянс, но сейчас вроде бы перестал это делать и всех отпустило», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Кроме того, по итогам первого дня саммита мы видим серьезные разногласия в альянсе по поводу Украины. У НАТО был целый год, чтобы придумать такие формулировки, которые устроили бы всех членов организации. Но «перемоги» не случилось, нужные формулировки не найдены, все недовольны и разногласия сохраняются», – добавил эксперт.

    «Выходит, страны НАТО сами себя загнали в пиар-ловушку по данному направлению. Полагаю, второй день саммита будет полностью посвящен украинской проблематике, а также гениальному решению принять страну в НАТО когда-то потом, но без «Плана действий по членству», и заверениям Зеленского в том, что они с ним до конца», – иронизирует Корнилов.

    «Еще один важный итог первого дня саммита – это результативность действий России по недопущению расширения НАТО за счет Украины. СВО и дипломатия делают свое дело. По сути, НАТО не меняет свою позицию по Украине с 2008 года, то есть со времен так называемой «Бухарестской декларации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более того: НАТО перекладывает на Украину всю ответственность за результат противостояния с Россией. Альянс как бы говорит: «Мы вам даем оружие, а вы там сами разбирайтесь. И по результатам ваших действий мы определимся, принимать вас в альянс или нет», – указал собеседник.

    «В итоге Эрдоган действительно затмил Зеленского, а украинский кейс проиграл турецкому. В НАТО хотели привести саммит хоть к какому-то реалистичному результату, и этим результатом стало одобрение Турцией вступление Швеции в альянс, пусть и без точных сроков. Впрочем, и в этом вопросе интрига остается довольно серьезной», – резюмировал Ткаченко.

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