Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?

За несколько часов до того, как оказаться в Вильнюсе, Владимир Зеленский написал пост, в котором раскритиковал НАТО за слабость. «На пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что там обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины», – посетовал Зеленский.

«Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…», – задумчиво продолжил он.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса, – догадался Зеленский. – А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией… Неопределенность – это слабость».

На эти слова Зеленского практически сразу отреагировала зарубежная пресса. В частности, в авторитетном американском издании Politico появилась публикация о том, что слова Зеленского вызвали возмущение западных дипломатов и в этом вопросе президент Украины «заходит слишком далеко».

Более того, как сообщает британская The Guardian, публичная критика Зеленским была направлена на то, чтобы заставить союзников переписать декларацию по итогам саммита. Однако шантаж и истерики, которые стали неотъемлемой частью политической жизни на Украине в постмайданный период, в НАТО пока не приветствуются.

Поэтому в итоговом коммюнике зафиксированы лишь обещания поставлять оружие на Украину и оказывать ВСУ всяческую поддержку, однако вопрос вступления страны в альянс вновь отложен на потом. «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», – подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг.

Совсем иначе саммит проходит для президента Турции – одного из главных возмутителей спокойствия в альянсе.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил: вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Затем Столтенберг сообщил, что Турция все-таки согласилась на вступление Швеции в НАТО, однако востоковеды считают, что Эрдоган может по-прежнему затягивать решение данного вопроса.

Кроме того, Эрдоган во вторник вечером провел встречу с президентом США Джо Байденом, причем на переговорах присутствовала внушительная по статусу турецкая делегация: от главы МИД Хакана Фидана до главы разведки Ибрагима Калына и министра обороны Яшара Гюлера. В ходе встречи Эрдоган заявил, что отношения Турции и США переходят к «новому этапу».

«Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – указал он, явно намекая на давние, но нереализованные обещания США поставить Турции F-16 и вернуть ее в проект производства F-35, откуда Анкару исключили за покупку комплексов ПВО С-400 у России.

Таким образом, как считают эксперты, Эрдоган продолжает действовать прагматично и добиваться немалых успехов в том, что принято называть «многовекторной политикой». Турецкий лидер стратегически сотрудничает с Россией, но при этом выполняет свои обязательства перед НАТО; торгуется со Штатами по любому вопросу, но и на рожон не лезет. Таким образом саммит в Вильнюсе для Эрдогана стал успешным, чего не скажешь о Зеленском.

«Зеленского вообще не позвали на переговоры высокого уровня. Он слишком грубо высказался в своем посте о том, что Украина не получает каких-либо точных гарантий по вступлению в НАТО. Поэтому вместо него хедлайнером саммита стал Эрдоган. Турецкий лидер долго блокировал вступление Швеции в альянс, но сейчас вроде бы перестал это делать и всех отпустило», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Кроме того, по итогам первого дня саммита мы видим серьезные разногласия в альянсе по поводу Украины. У НАТО был целый год, чтобы придумать такие формулировки, которые устроили бы всех членов организации. Но «перемоги» не случилось, нужные формулировки не найдены, все недовольны и разногласия сохраняются», – добавил эксперт.

«Выходит, страны НАТО сами себя загнали в пиар-ловушку по данному направлению. Полагаю, второй день саммита будет полностью посвящен украинской проблематике, а также гениальному решению принять страну в НАТО когда-то потом, но без «Плана действий по членству», и заверениям Зеленского в том, что они с ним до конца», – иронизирует Корнилов.

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«Еще один важный итог первого дня саммита – это результативность действий России по недопущению расширения НАТО за счет Украины. СВО и дипломатия делают свое дело. По сути, НАТО не меняет свою позицию по Украине с 2008 года, то есть со времен так называемой «Бухарестской декларации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Более того: НАТО перекладывает на Украину всю ответственность за результат противостояния с Россией. Альянс как бы говорит: «Мы вам даем оружие, а вы там сами разбирайтесь. И по результатам ваших действий мы определимся, принимать вас в альянс или нет», – указал собеседник.

«В итоге Эрдоган действительно затмил Зеленского, а украинский кейс проиграл турецкому. В НАТО хотели привести саммит хоть к какому-то реалистичному результату, и этим результатом стало одобрение Турцией вступление Швеции в альянс, пусть и без точных сроков. Впрочем, и в этом вопросе интрига остается довольно серьезной», – резюмировал Ткаченко.

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