Эксперт: Вопрос вступления Швеции в НАТО до сих пор не закрыт

Востоковед Семенов: Вопрос вступления Швеции в НАТО еще не закрыт

В НАТО не в первый раз заявляют, что договоренности с Турцией о вступлении Швеции в альянс достигнуты. Однако вопрос о членстве Стокгольма до сих пор остается открытым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.

«Наблюдается странная ситуация: страны ведут переговоры о вступлении Швеции в НАТО, в то время как предметом договоренностей выступают особенности взаимодействия Турции и ЕС. Я бы не торопился с выводами, членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом», – сказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Напомню, на мадридском саммите в 2022-м уже заявляли о готовности Анкары принять Швецию в НАТО. Тем не менее проблемы с практической реализацией озвученных планов наблюдаются до сих пор. Кроме того, неясно, как в реальности обстоят дела с готовностью США предоставить Турции истребители F-16, а этот вопрос тоже является частью переговоров», – отмечает эксперт.

«Евросоюз тоже не дал стопроцентных гарантий по реализации того же безвизового режима с Турцией. Пока Стокгольм просто согласился продвигать интересы Анкары в ЕС. Однако Швеция вынуждена говорить от лица всей организации. Для успешного воплощения заявленных планов потребуется согласие и других членов союза, в частности, Германии и Франции. Консенсуса в настоящий момент нет, и будет ли он – большой вопрос», – считает эксперт.

«В принципе, рассчитывать на готовность Стокгольма пойти на компромисс с Анкарой не стоит. Швеция уже неоднократно говорила о пересмотре своей политики, но случай с сожженным Кораном заставляет задуматься, насколько процесс успешен. Если произойдет еще один казус, то парламент Турции будет откладывать рассмотрение вопроса о ратификации заявки. Таким образом, если Швеция и вступит в НАТО, то точно не раньше осени», – резюмирует Семенов.

Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция в скором времени станет членом организации.

По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).

Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.

Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.

Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.

Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.

Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.

В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.