Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия – НАТО
Глава МИД Польши Сикорский: Совета Россия – НАТО больше нет
Генсек НАТО Марк Рютте официально объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе сообщил, что Рютте заявил министрам о ликвидации Совета Россия – НАТО: «Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия – НАТО больше не существует». «Совета Россия – НАТО и Основополагающего акта Россия – НАТО больше нет», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP Info.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году как площадка для консультаций и взаимодействия между странами Запада и Россией. До 2014 года стороны поддерживали сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. Работа Совета была заморожена на неопределенный период в 2014 году по инициативе натовской стороны. Орган прекратил работу в 2022 году.