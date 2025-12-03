В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.