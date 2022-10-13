Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде

Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде

Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.

Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.

Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».

Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.

«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.

В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.

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