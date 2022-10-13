Белгородские власти сообщили о разрушениях в многоэтажном доме в результате обстрела ВСУ

Эксперт: Американское топливо на ЗАЭС доработает до конца срока эксплуатации

Эксперт Анпилогов объяснил процесс перехода Запорожской АЭС на российское топливо

Запасы американского топлива, которое использовалось для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинской стороной, скорее всего, извлекать до конца срока его эксплуатации не будут, сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя планы Росатома перевести ЗАЭС на российское топливо.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо, поскольку оно является самым лучшим для водо-водяного энергетического реактора (реактора ВВЭР), передает «Интерфакс». Уточняется, что несколько блоков станции работают на топливе американской компании Westinghouse.

«Американо-японская компания Westinghouse Electric Company (дочерняя компания корпорации Toshiba) скопировала дизайн советского топлива (по этому же стандарту производили топливо в РФ), но внесла туда несколько технических изменений. Причем эти изменения были самовольные, они не были согласованы с производителем. Как следствие, многие компании, которые поддерживают эксплуатацию станции, сняли свои гарантии с ЗАЭС», – говорит Анпилогов.

Он поясняет, что дизайн топлива – это его геометрические параметры и процент обогащения ураном. Westinghouse подняла в топливе обогащение ураном на 0,5–0,7% по сравнению с российским стандартом. В топливе появилось больше делящегося материала (урана-235), который дает атомную цепную реакцию, за счет чего удалось сделать отверстие внутри единичного ТВЭЛа (тепловыделяющего элемента). В российском топливе это отверстие либо минимальное, либо его вовсе нет.

«За счет этого отверстия топливо может служить дольше. Так, топливо Westinghouse выгорает до 18 месяцев, когда российское – за 12. Как следствие, на американском топливе станция может работать в режиме с меньшим количеством перезагрузок топлива и производит меньше остановок энергоблока. Однако здесь есть своя опасность: когда топливо не сбалансировано по проценту содержания урана, то нужен и более серьезный режим охлаждения – топлива больше, горит интенсивнее», – рассказывает специалист, подчеркивая, что существующей охлаждающей системы на АЭС в этом случае недостаточно.

Так, перегревшиеся ТВЭЛы изменяли геометрию самих тепловыделяющих сборок (ТВС) и их начинало «клинить» в активной зоне, поясняет эксперт. Такое происходило, например, на чешской АЭС «Темелин», после чего руководство приняло решение отказаться от топлива Westinghouse. С такой же проблемой поначалу сталкивались и украинцы, однако Westinghouse удалось их переубедить тем, что данное топливо в эксплуатации дешевле, хоть и стоит по факту дороже.

«В итоге украинцы на позиции «морских свинок в атомной отрасли» выдержали череду аварий. Westinghouse немного понизил процент обогащения в топливе, чтобы его охлаждение вытягивала штатная система реакторов, что-то улучшили и в самой системе охлаждения. Неким комплексом мероприятий добились того, чтобы американское топливо работало более-менее устойчиво», – объясняет Анпилогов.

Несмотря на то, что ЗАЭС теперь находится в ведении Росатома, по мнению специалиста, существующие запасы американского топлива извлекать на половине срока эксплуатации не будут. Однако перед тем, как снова начать использовать российское топливо, необходимо будет доработать станцию, что, по мнению собеседника, не составит труда для российских атомщиков.

Анпилогов также полагает, что возвращение ЗАЭС в энергосистему России будет небыстрым. «В настоящий момент ЗАЭС работает как энергетический остров, не имея никаких соединений с системой, которые разрушены регулярными украинскими обстрелами. Во-вторых, процесс интеграции будет непростым, потому что мощность станции будет крайне избыточной и для тех регионов, которые сейчас вошли в состав Российской Федерации, и даже для Крыма, который она снабжала ранее. А все потому, что половина той мощности, которую выдавала ЗАЭС, использовалась в крупном промышленном районе – Донецко-Приднепровском. Пока города, входящие в этот экономический район, отсечены от станции», – заключил эксперт.

Несколькими днями ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что новый глава ЗАЭС Олег Романенко уже находится на станции и начал выполнять свои обязанности.

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