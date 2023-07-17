Перевозка украинского зерна стала опасным бизнесом

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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
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Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

ВСУ вновь попытались разрушить Крымский мост Следственный комитет РФ
Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

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«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Дмитрий Орехов
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Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
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    17 июля 2023, 19:25
    Фото: EPA/Tolga Bozoglu/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Россия сообщила о выходе из зерновой сделки, а Турция сочла ее «ушедшей в историю». Однако Владимир Зеленский заявил о готовности продолжить работу зернового коридора без участия Москвы. При этом Украина надеется на содействие Анкары в данном вопросе. Насколько реализуем подобный план и как он повлияет на судоходство в северо-западной части Черного моря?

    В понедельник Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки без участия России. Об этом в Facebook* (запрещен в РФ) сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Зеленский также подчеркнул, что инициатива не перестанет работать, если Турция согласится пропускать идущие корабли.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что РФ готова вернуться к ее реализации после выполнения поставленных условий. Подчеркивается, что решение не связано с атакой на Крымский мост.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Турции, Украине и секретариату ООН официальное уведомление о возражении против продления зерновой сделки. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится, что с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море.

    В МИД подчеркнули, что под прикрытием реализации инициативы Украина не раз совершала провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные офису Зеленского порты и открытый РФ безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.

    Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что данное решение окончательно. Он добавил, что ему неизвестно, будут ли вестись переговоры по этой теме. На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу прекращения зерновой сделки и об отзыве гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря.

    В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган констатировал, что договоренности действительно ушли в историю. Он подчеркнул, что Анкара до последнего предпринимала необходимые шаги для спасения зерновой сделки. Глава государства уточнил, что он готов обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Турцию.

    В экспертном сообществе считают, что выход России из инициативы означает окончание масштабных перевозок украинского зерна. Отмечается, что отсутствие гарантий безопасности со стороны Москвы приведет к существенному повышению стоимости услуг международных страховых компаний. Кроме того, без участия РФ провоз зерна по Черному морю в целом окажется невозможным.

    «Не думаю, что Эрдоган решится на помощь Украине в обход интересов России. Подобная своенравность чревата серьезным ухудшением отношений с Москвой, на что Турция не готова пойти. Анкара пытается играть роль нейтральной державы, способной воздействовать на обе стороны конфликта. Ощутимый «перевес» в пользу одной из стран негативно скажется на авторитете государства», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «К тому же для судовладельцев куда большую роль играет не готовность Турции принимать украинские корабли, а безопасность прохода кораблей по Черному морю. Обеспечить защиту в акватории, находящейся в пределах зоны военного конфликта, Эрдоган не сумеет, поэтому в данном случае от него мало что зависит», – подчеркивает Ткаченко.

    «Прекращение участия России в зерновой сделке создаст совершенно иную ситуацию для черноморского судоходства. В ближайшее время власти России начнут информационную работу, в рамках которой Москва планомерно будет доносить до иностранных держав простой факт: в данной акватории ведутся военные действия, и никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены», – считает политолог и экономист Иван Лизан.

    «Изменившиеся реалии вынудят международные страховые компании значительно повысить стоимость оказываемых услуг. Это в свою очередь окажет колоссальное влияние на цену фрахта, что сделает покупку украинского зерна нерентабельным», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически офис Зеленского мог бы обойти подобные ограничения путем создания собственных страховых институтов. Тем не менее подобный выход из ситуации кажется фантастическим. В случае если судно подвергнется огню, Украине придется выплачивать колоссальные суммы.

    Разрушенная экономика страны попросту не потянет подобных затрат»,

    – считает эксперт. «Однако изменение политики страховых компаний произойдет лишь через несколько недель. Скорее всего, первое время после выхода России из зерновой сделки часть кораблей попытается «проскочить под шумок». Разумеется, не в интересах РФ позволить предприимчивым дельцам доставить груз до места назначения», – отмечает эксперт.

    «Правительство России и военные могут попытаться заблокировать их движение или создать очень длительную процедуру проверки. Подобные действия со стороны Москвы будут выглядеть обоснованными: акватория не является безопасной, а правительство РФ об этом неоднократно предупреждало. Соответственно, кораблям, решившим нарушить действующий режим, следует приготовиться к любым последствиям опрометчивого решения», – резюмирует Лизан.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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