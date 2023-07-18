Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
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Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    18 июля 2023, 17:15
    Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ?

    Накануне Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Глава государства подчеркнул, что РФ ответит на действия противника. Он отметил, что Министерство обороны уже приступило к подготовке соответствующих предложений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник отметил, что ответные меры уже начали вырабатываться. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву. По его словам, Украина давно перешла все возможные линии и России уже «нечего стесняться».

    Вместе с тем, минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Кроме того, поражены места изготовления БПЛА. Песков позже подтвердил, что удары по портовой инфраструктуре в Одессе являются ответом России на теракт на Крымском мосту, пишут журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

    В экспертном сообществе уверены, что удар по портовой инфраструктуре – это лишь первый шаг в длительной кампании, продиктованной необходимостью ответа на теракт. Однако в данном вопросе не место поспешным решениям и необдуманным шагам, подчеркивают эксперты.


    «Я глубоко убежден, что любые наши шаги должны быть тщательно выверены и соотнесены с целями и задачами специальной военной операции. Вместе с тем, совершенно очевидно, что должна вестись системная работа по разрушению инфраструктуры, использующейся противником в военных целях», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.

    «Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – уверен Мартынов. «На мой взгляд,

    у нас давно возникла необходимость в уничтожении транспортных узлов и инфраструктурных объектов, по которым обеспечиваются поставки вооружений ВСУ.

    Прежде всего речь, конечно, о мостах на Западной и в Центральной Украине. Именно там налажен основной канал поставок натовской техники», – акцентирует Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Разрушение мостов серьезно затруднит переброску вооружений в город Запорожье и далее на другие участки фронта. Оперативно исправить эту проблему ВСУ не смогут. Целесообразны будут и новые удары по объектам энергоинфраструктуры, но наносить их нужно преимущественно на Западной Украине. Там расположены основные базы иностранных наемников», – предлагает собеседник.

    «Кроме того, местные жители там далеки от понимания того, что происходит на фронте. Такие удары смогут отрезвить их и снизить уровень поддержки войны украинской власти против собственного народа», – полагает собеседник.

    «Регулярными должны быть и удары по складам вооружений противника, поскольку так создается искусственный снарядный голод, снижается боевой дух боевиков ВСУ. Но особенно сложно ликвидировать объекты ВПК. Украина хорошо рассредоточила производства. Мы уже несколько месяцев охотимся за производством новых ОТРК «Гром-2». Были уничтожены производственные базы в Днепропетровской, Запорожской областях, но до сих пор не удается полностью лишить противника возможности их производить», – добавил он.

    «Прошлый украинский теракт на Крымском мосту обернулся для Украины серией ударов по энергетической инфраструктуре страны. Сейчас повторение этого опыта не принесет желаемых результатов. Но осенью, когда нагрузка на сети возрастет, мера может быть крайне эффективной», – в свою очередь полагает военный эксперт Борис Рожин.

    «Вполне вероятно, что усилится и работа по уничтожению складов вооружений, а также мест их производства. Конечно, ВС РФ ни на минуту не останавливали деятельность на данном направлении, но поражать подобные объекты достаточно трудно. Противник регулярно рассредоточивает собственные запасы», – подчеркивает собеседник.

    «Еще одна возможная мера ответа – удары по важным транспортным узлам Украины. Начать необходимо с Запорожского направления, где ведутся ожесточенные бои. Отрезать противника от основных баз в этом районе означает существенно упростить жизнь нашим солдатам», – уточняет Рожин.

    «Удар по Крымскому мосту носил не только военный, но и психологический характер. И в этом смысле нам не хватает аналогичного действия в отношении Украины. Тут вариантов может быть много – и ключевые здания в самом Киеве, и мосты», – добавляет политолог Лариса Шеслер.

    «Мы видим, как в столицу приезжают разные иностранные политики, артисты и прочие известные люди. Они спокойно гуляют по городу, фотографируются, выкладывают все это в социальные сети. Больше так продолжаться не может», – убеждена собеседница.

    Отдельное внимание стоит обратить и на прибрежные районы, которые контролируют ВСУ. «Украина без портов и ресурсов Донбасса не представляет какой-либо ценности для стран Запада. Кроме того, большая часть земель в стране распродана частным компаниям. Сельхозугодья оказались непригодны для использования из-за минирования и затопления. Я уверен – еще максимум год и вся эта территория для спонсоров из НАТО просто перестанет представлять интерес», – заключил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
     
     
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