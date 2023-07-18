Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Эксперты назвали способы ответа России на теракт на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ?

Накануне Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Глава государства подчеркнул, что РФ ответит на действия противника. Он отметил, что Министерство обороны уже приступило к подготовке соответствующих предложений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник отметил, что ответные меры уже начали вырабатываться. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву. По его словам, Украина давно перешла все возможные линии и России уже «нечего стесняться».

Вместе с тем, минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Кроме того, поражены места изготовления БПЛА. Песков позже подтвердил, что удары по портовой инфраструктуре в Одессе являются ответом России на теракт на Крымском мосту, пишут журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

В экспертном сообществе уверены, что удар по портовой инфраструктуре – это лишь первый шаг в длительной кампании, продиктованной необходимостью ответа на теракт. Однако в данном вопросе не место поспешным решениям и необдуманным шагам, подчеркивают эксперты.

«Я глубоко убежден, что любые наши шаги должны быть тщательно выверены и соотнесены с целями и задачами специальной военной операции. Вместе с тем, совершенно очевидно, что должна вестись системная работа по разрушению инфраструктуры, использующейся противником в военных целях», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.



«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.

«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – уверен Мартынов. «На мой взгляд,

у нас давно возникла необходимость в уничтожении транспортных узлов и инфраструктурных объектов, по которым обеспечиваются поставки вооружений ВСУ.

Прежде всего речь, конечно, о мостах на Западной и в Центральной Украине. Именно там налажен основной канал поставок натовской техники», – акцентирует Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Разрушение мостов серьезно затруднит переброску вооружений в город Запорожье и далее на другие участки фронта. Оперативно исправить эту проблему ВСУ не смогут. Целесообразны будут и новые удары по объектам энергоинфраструктуры, но наносить их нужно преимущественно на Западной Украине. Там расположены основные базы иностранных наемников», – предлагает собеседник.

«Кроме того, местные жители там далеки от понимания того, что происходит на фронте. Такие удары смогут отрезвить их и снизить уровень поддержки войны украинской власти против собственного народа», – полагает собеседник.

«Регулярными должны быть и удары по складам вооружений противника, поскольку так создается искусственный снарядный голод, снижается боевой дух боевиков ВСУ. Но особенно сложно ликвидировать объекты ВПК. Украина хорошо рассредоточила производства. Мы уже несколько месяцев охотимся за производством новых ОТРК «Гром-2». Были уничтожены производственные базы в Днепропетровской, Запорожской областях, но до сих пор не удается полностью лишить противника возможности их производить», – добавил он.

«Прошлый украинский теракт на Крымском мосту обернулся для Украины серией ударов по энергетической инфраструктуре страны. Сейчас повторение этого опыта не принесет желаемых результатов. Но осенью, когда нагрузка на сети возрастет, мера может быть крайне эффективной», – в свою очередь полагает военный эксперт Борис Рожин.

«Вполне вероятно, что усилится и работа по уничтожению складов вооружений, а также мест их производства. Конечно, ВС РФ ни на минуту не останавливали деятельность на данном направлении, но поражать подобные объекты достаточно трудно. Противник регулярно рассредоточивает собственные запасы», – подчеркивает собеседник.

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«Еще одна возможная мера ответа – удары по важным транспортным узлам Украины. Начать необходимо с Запорожского направления, где ведутся ожесточенные бои. Отрезать противника от основных баз в этом районе означает существенно упростить жизнь нашим солдатам», – уточняет Рожин.

«Удар по Крымскому мосту носил не только военный, но и психологический характер. И в этом смысле нам не хватает аналогичного действия в отношении Украины. Тут вариантов может быть много – и ключевые здания в самом Киеве, и мосты», – добавляет политолог Лариса Шеслер.

«Мы видим, как в столицу приезжают разные иностранные политики, артисты и прочие известные люди. Они спокойно гуляют по городу, фотографируются, выкладывают все это в социальные сети. Больше так продолжаться не может», – убеждена собеседница.

Отдельное внимание стоит обратить и на прибрежные районы, которые контролируют ВСУ. «Украина без портов и ресурсов Донбасса не представляет какой-либо ценности для стран Запада. Кроме того, большая часть земель в стране распродана частным компаниям. Сельхозугодья оказались непригодны для использования из-за минирования и затопления. Я уверен – еще максимум год и вся эта территория для спонсоров из НАТО просто перестанет представлять интерес», – заключил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.