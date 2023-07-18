Песков: Москва не сомневается в причастности Киева к теракту на Крымском мосту

Песков: У России нет сомнений в причастности Украины к теракту на Крымском мосту

Москва изначально знала, что за атакой на Крымский мост стоит Киев, в этом нет сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у российских властей нет никаких сомнений, что террористическая акция на Крымском мосту организована киевским режимом. Так Песков прокомментировал заявления ряда представителей Киева о том, что за атакой якобы может стоять сама Россия, передает ТАСС.



Песков также заявил, что ответные меры России после атаки на Крымский мост вырабатываются.

Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.