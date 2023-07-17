Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП

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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Подробности...

Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким способом вы завариваете чай?
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  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
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    Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

    чрезвычайное происшествие


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    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

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    Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП

    Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
    		   
    17 июля 2023, 10:05
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.

    «Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».

    Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.

    Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
    Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
    		   
    16 июля 2023, 18:13
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).

    Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.

    По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.

    По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.

    Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.

    Коментарии (60)
    Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
    Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
    		   
    17 июля 2023, 05:09
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.

    Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.

    Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

    Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.

    Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.

    Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

    Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.

    Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.

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    Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
    Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
    		   
    17 июля 2023, 07:37
    Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».

    Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.

    Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».

    В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.

    В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

    Коментарии (95)
    Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
    Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
    		   
    16 июля 2023, 13:18
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.

    «Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    «Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.

    «Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.

    Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.

    11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.

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    На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
    IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
    		   
    16 июля 2023, 12:40
    Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.

    В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».

    По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.

    «Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.

    В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.

    Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.

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    В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
    Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
    		   
    16 июля 2023, 13:40
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.

    Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».

    Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.

    Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.

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    Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
    Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
    		   
    17 июля 2023, 06:56
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.

    В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.

    Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.

    В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.

    В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.

    Коментарии (22)
    Украина сообщила о наступлении российских войск на Купянском направлении
    Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о наступлении российских войск в Харьковской области
    		   
    16 июля 2023, 23:45
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Российские войска два дня активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    Маляр заявила о том, что «на востоке ситуация несколько обострилась». По ее словам, продолжаются «ожесточенные бои». Кроме того, Россия наступает на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что  за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

    Коментарии (5)
    В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
    В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
    		   
    17 июля 2023, 09:16
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.

    «Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.

    Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.

    Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.

    Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.

    Коментарии (39)
    Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников
    Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников
    		   
    16 июля 2023, 13:42
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.

    «Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

    «В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.

    «Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.

    В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

    «Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

    «ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».

    «Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.

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    В Турции заявили о равнодушии Запада к украинскому зерну
    Экс-торгпред Турции Сезер: Запад больше не заинтересован в украинском зерне

    16 июля 2023, 14:18

    Текст: Ольга Никитина

    У России есть обоснованные претензии к выполнению зерновой сделки, новое продление соглашения стало бы сюрпризом с учетом этого, а также того, что Запад больше не заинтересован в украинском зерне, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

    Сезер в комментарии РИА «Новости» отметил, что часть черноморской инициативы, а именно вывоз зерна с Украины, без проблем выполняется, Москва этому не препятствовала, хотя значительная часть продукции вывозилась не в беднейшие, в том числе африканские, страны, а поставлялась богатому Западу.

    Другая часть инициативы, которая касается меморандума Россия – ООН по российским удобрениям, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия ограничений на страхование российских судов, из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта», не выполняется, констатировал турецкий эксперт.

    «Равнодушие» Запада по поводу зерновой сделки он объясняет тем, что Запад «больше не заинтересован в украинском зерне. Более того, продолжил турецкий аналитик, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. «Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – пояснил эксперт.

    Основной своей целью Запад считает ужесточение эмбарго в отношении России, а потому на условия Москвы не отвечает, сказал Сезер. По его словам, если Россия не продлит сделку, ее можно будет понять. «На мой взгляд, Россия будет права», – сказал политолог.

    Сезер считает, что если сделка будет продлена снова, это «станет сюрпризом». Турецкий эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо заключить новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне.

    Ранее источник в деловых кругах Турции заявлял, что, судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей.

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    НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
    НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
    		   
    17 июля 2023, 10:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

    В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».

    В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.

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    Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
    «РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост

    17 июля 2023, 09:25

    Текст: Алина Власенко

    К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.

    По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.

    Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.

    Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.

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    После сильного взрыва в Харькове в ряде районов города пропал свет
    «Страна»: После сильного взрыва в Харькове в некоторых районах города пропало электричество

    16 июля 2023, 20:54

    Текст: Антон Никитин

    Сильный взрыв произошел в Харькове, поле чего в некоторых районах города отключили электричество, сообщило украинское издание «Страна».

    По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога объявлялась в период с 18.23 до 18.44, а также в 18.53, после чего она была отменена, передает ТАСС.

    По сообщению издания, над местом взрыва поднимается столб дыма, в некоторых районах города пропало электричество.

    Накануне бывший американский военный разведчик предсказал освобождение Россией Днепропетровска, Одессы и Харькова.

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    Названы «критические ошибки» НАТО в отношениях с Россией и Украиной
    CGTN назвал отказ НАТО смягчить опасения Москвы в сфере безопасности критической ошибкой альянса

    17 июля 2023, 02:52

    Текст: Антон Антонов

    Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения России в области безопасности оказался одной из самых больших ошибок альянса, заявил обозреватель Бобби Надери.

    Другой «критической ошибкой» НАТО Надери назвал «поспешную» поддержку Украины после евромайдана. Как заявил Надери, действия НАТО не опирались на «глубокое понимание сложной внутренней динамики». Он полагает, что «ключевым просчетом» для НАТО оказалась «неспособность оценить вероятные последствия своих действий», передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.

    Надери считает некомпетентные действия альянса причиной затянутости украинского конфликта. Он подчеркнул отказ НАТО прислушаться к беспокойству Москвы, а также нежелание альянса поддержать усилия Китая по урегулированию ситуации. Это, по мнению Надери, является выдающимся провалом НАТО.

    Напомним, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию. НАТО не является тем блоком, который задумывался и конструировался для обеспечения стабильности и безопасности, сказал он.

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