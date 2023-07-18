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18 июля, вторник | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
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Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России
Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.
После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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Идущим на Украину судам отказали в страховке после выхода России из зерновой сделки
Идущим на Украину судам отказали в страховании после выхода России из зерновой сделки
Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Источник ТАСС предположил, что направляющимся судам в украинские порты откажут в страховании. Маловероятно, что кто-то согласится из-за отсутствия гарантий безопасности страховать такие суда.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
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Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.
Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.
Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
Глава крымского парламента Константинов предложил нанести удары по мостам через Днепр
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Российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах Москвы на теракт на Крымском мосту.
По его словам, нужно нанести удары по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская армия. «Это надо было сделать давным-давно», – сказал Константинов РИА «Новости», добавив, что Киев давно перешел все возможные линии и России уже «нечего стесняться».
При этом, считает глава крымского парламента, одними мостами ограничиваться не стоит. По его мнению, ударить стоит также по украинской столице. «Коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. … Все начинается с Киева. … Нужно его лишить способности к управлению армией», – сказал Константинов.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Хуснуллин: Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали
Вице-премьер России Хуснуллин: Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
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Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали после террористической атаки, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Как указал Хуснуллин, водолазы заканчивают обследование опор. По его словам, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, а через два часа будет информация на совещании, где будет намечен план дальнейших действий, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что через несколько часов может быть принято решение о возобновлении движения.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
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