Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост

Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников

Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников

Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.

«Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

«В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.

«Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.

В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

«ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».

«Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.