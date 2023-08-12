Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

Атаковать Крымский мост старыми советскими ракетами Украине помогает Запад

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу Украина предприняла две попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые были переделаны в ударной вариант. Как сообщили в Минобороны России, первая попытка была предпринята в 13.00, а вторая около 15.00 по Москве. В обоих случаях российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вовремя обнаружили и ликвидировали ракеты в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на субботу мост подвергся атаке 20 беспилотников, 14 из которых были уничтожены средствами противовоздушной обороны, шесть – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал.

О том, что силами ПВО в районе моста были сбиты украинские ракеты, также сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. «Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

После уничтожения первой ракеты спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу. В 13.26 оперштаб заявил о временном перекрытии движения. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали соблюдать спокойствие. Позже, как сообщал советник главы Крыма Олег Крючков, движение было восстановлено. По данным крымских СМИ, движение перекрывалось не менее трех раз.

В Москве пообещали ответить на новые атаки киевского режима. «Решительно осуждаем террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они приводили к гибели мирных граждан», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова

По ее словам, подобным варварским акциям нет оправдания и диверсии лишь позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима».

Ранее Украина неоднократно пыталась атаковать мост. В октябре прошлого года на мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека. В результате взрыва обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны. В ночь на 17 июля в результате атаки украинских надводных беспилотников была повреждена автомобильная часть, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Было возбуждено дело о теракте. Имели место и другие более мелкие инциденты, которые не сказались на функционировании моста.

«По-видимому, украинцы с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS. В этом и заключается модернизация.

По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

Кнутов напомнил, что С-200 – это советский зенитный ракетный комплекс дальнего действия, предназначенный для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году. Баллистическая траектория полета ракеты позволяет достигать большую дальность поражения, которая зависит от модификации. Использование модернизированных ракет для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км. Сама ракета порядка 10 метров в длину и весит около семи тонн с учетом ускорителей.

«Ракета крупная и хорошо заметна на радарах в силу того, что у нее металлический корпус. Боевая часть очень мощная – около 500 килограмм. Если боевую часть переделать из осколочно-фугасной на фугасную, можно использовать большее количество взрывчатки, например, пластит, который имеет более разрушительную силу», – указал эксперт.

Сложность поражения ракеты С-200 состоит в том, что ее уничтожают в основном осколочно-фугасной ракетой. «В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге. Поэтому желательно поражать подобные ракеты системами типа С-350 «Витязь», у которых есть ракеты-перехватчики, действующие по принципу «пуля в пулю», фактически происходит таран, что на 100% гарантирует уничтожение ракеты С-200», – пояснил Кнутов.

Российским военным ранее неоднократно удавалось перехватывать переделанные украинцами в ударный вариант ракеты С-200 с помощью РЭБ, которые глушат сигналы спутниковой системы GPS. В результате ракеты врага сбивались с курса.

«У Украины много ракет С-200. Польша, у которой тоже были такие комплексы, может поделиться с Киевом, как и другие страны бывшего Варшавского договора. На мой взгляд, мы должны быть готовы к тому, что обстрелы подобного рода переделанными системами будут продолжаться»,

– считает Кнутов.

«Любые средства, которые сегодня находятся в воздухе и направляются в сторону России, будут перехвачены и уничтожены. Для этого мы обладаем всеми необходимыми средствами», – считает Юрий Чмутин, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса, член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

По его словам, борьба с украинскими ракетами происходит не только на техническом уровне. «Важно умение, практика. У нас эта практика достаточно серьезная, а у Украины этой практики нет, потому что они живут по натовским стандартам и лекалам. Украинское контрнаступление идет уже третий месяц, но не в тех объемах, которые были заявлены. Взятие опорного пункта преподносится украинскими и западными СМИ как большая победа, а на самом деле в ВСУ все очень сложно», – подчеркивает собеседник.

Чмутин отмечает, что дымовая завеса, примененная в субботу, не только затрудняет возможности ракеты обнаружить цель, но и создает большие сложности для воздушных беспилотников.

«При дымовой завесе меньше дронов со средствами телекоммуникации могут координировать маршрут ракеты. Впервые дымовые завесы появились в годы Первой мировой войны, тогда их использовали против артиллерийских обстрелов. Сейчас мы не можем закрыть весь Крымский мост, протяженность которого составляет 19 километров, маскировочной сеткой, поэтому надо использовать то, что уже отработано», – уверен полковник запаса.

«Дымовая завеса используется только для защиты. Она позволяет спрятать объект от возможного ракетного удара, либо не дать средствам разведки сфотографировать результат атаки. Вероятнее всего, в воздухе находились американские беспилотники, которые вели наблюдение с помощью оптических систем, чтобы откорректировать целеуказание при попытке ВСУ совершить второй ракетный удар», – добавляет Кнутов.