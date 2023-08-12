  • ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    21 комментарий
    Новости
    16:06ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту

    Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, она была обнаружена и сбита в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России.

    16:05Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200

    Украинцы вместе с американцами или британцами установили на ракету С-200 систему GPS, чтобы повысить точность поражения цели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была перехвачена российскими средствами ПВО.

    16:00В Минобороны Турции заявили об ожидании подходящего момента для эвакуации судов из портов Украины

    Турция продолжает переговоры по поводу эвакуации своих кораблей, остающихся в украинских портах, рассказал министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу Ahaber.

    15:49Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    В Сети появилисб образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    15:25Аксенов сообщил о еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

    Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом, сработала система ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    15:19В США рассказали, каким сюрпризом стали действия Путина в 2014 году в Крыму

    Действия российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для Соединенных Штатов, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    15:11В Ереване заявили о нехватке воды из-за блокады в Карабахе

    Население Нагорного Карабаха столкнулось с нехваткой воды из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

    14:50В Москве простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

    Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры, где актриса прослужила 75 лет, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

    14:47Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

    Самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб, причина крушения – техническая неисправность, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

    14:40Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 бойцов ВСУ, а нескольких из них взяли в плен, рассказал украинский пленный Сергей Щербина.

    14:36Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом

    Дымовую завесу поставили на Крымском мосту в субботу, движение по нему сейчас возобновлено, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

    14:28Минтруд предложил новый порядок проведения медико-социальной экспертизы

    Минтруд предложил проводить медико-социальную экспертизу (МСЭ) только на основании медицинских сведений, без доступа к личным данным пациента, результат будет отправлен в личный кабинет Госуслуг.

    14:20В ЛДПР предложили прославлять подвиги участников СВО во время авиаперелетов

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил российским авиакомпаниям включить в предполетную информацию для пассажиров самолетов сообщения о том, что на борту находятся участники специальной военной операции.

    14:01Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    13:47Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

    Началась регистрация торговых судов, готовых пройти по объявленным Киевом временным маршрутам в порты страны по Черному морю, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

    12 августа 2023, 16:06

    ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту

    Минобороны: Российские ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымским мостом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, она была обнаружена и сбита в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны в Telegram-канале сообщило, киевский режим предпринял попытку нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200, которую обнаружили и уничтожили российские средства ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом.

    11 августа 2023, 21:34
    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы

    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекино, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.

    До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.

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    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

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    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

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    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (49)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

    В ведомстве сообщили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 21:16
    Египет отказался поставлять оружие Украине

    The Wall Street Journal: Египет не будет поставлять оружие Украине, несмотря на давление США

    Египет отказался поставлять оружие Украине
    @ Matthias Toedt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Египет не поддался давлению США и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что министр обороны США Ллойд Остин попросил египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, передает ТАСС.

    Египет не дал сначала ответа, но позже в администрации ас-Сиси сообщили, что Каир не будет поставлять оружие Киеву. Представители США и Египта не подтвердили информацию о переговорах на этот счет.

    Ранее напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходила акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

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    12 августа 2023, 11:45
    Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин
    Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские саперы на краснолиманском направлении в ЛНР обнаруживают самозакапывающиеся мины, которыми ВСУ дистанционно минируют местность, рассказал сапер с позывным «Разум».

    По его словам, такие мины лучше расстреливать на расстоянии. Они могут срабатывать на радиоволны. При падении они закапываются примерно на 10-15 см, а искать их опасно, так как могут сработать на металл, передает ТАСС.

    Эти мины забрасываются на позиции дистанционным способом, с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерией.

    Коментарии (0)
    12 августа 2023, 06:02
    Крым ночью пытались атаковать 20 украинских дронов

    Минобороны: ВС России отразили атаку 20 украинских беспилотников на Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные в ночь на субботу, 12 августа, отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

    Уточняется, что атаку пытались осуществить 20 беспилотными летательными аппаратами. 14 из них были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть дронов подавили средствами РЭБ.

    Накануне средствами ПВО была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

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    11 августа 2023, 16:22
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Эксперт Кнутов: России стоит предпринять комплекс мер для защиты Москвы от украинских дронов

    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    «Беспилотник противника был сбит в районе Карамышевской набережной. Соответственно, можно говорить о нескольких потенциальных целях атаки. Так, речь может идти об объектах Минобороны, а также гражданской инфраструктуре, удар по которой мог бы вызвать панику среди горожан», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Также нельзя забывать, что неподалеку расположен Курчатовский институт. В скором времени наши специалисты изучат карту памяти БПЛА противника, после этого станет известен запланированный маршрут», – отмечает эксперт. – «Вместе с тем это уже не первый случай, когда дроны ВСУ залетают в Москву со стороны Внуково и Одинцово».

    «На мой взгляд, для защиты регионов России стоит предпринять комплекс мер. В первую очередь речь идет об усилении ПВО по периметру Москвы. Кроме того, надо увеличивать зону покрытия РЛС в районе столицы. В долгосрочной перспективе может быть полезным создание линии защиты от беспилотников по всей западной границе страны», – резюмировал Кнутов.

    Напомним, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Это уже не первая попытка противника атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Так, 30 июля один из дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Также в ночь на 1 августа российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Москвы от атак дронов.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 16:54
    Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия
    Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

    Как указал источник, в 16.50 мск в четверг в районе одного из сел сбит беспилотник из стрелкового оружия. По его словам, в течение дня украинская армия попыталась нанести восемь ударов БПЛА по различным объектам в Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа погиб человек.

    Коментарии (2)
    12 августа 2023, 10:31
    На Украине сообщили об усилении второй линии обороны на севере
    На Украине сообщили об усилении второй линии обороны на севере
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные в Ровненской области начали минировать территорию у Ровенской АЭС, усиливая вторую линию обороны, сообщает телеканал 5.ua.

    Сообщается, что военные готовятся встречать десант на границе с Белоруссией, поэтому обустраивают вторую линию обороны с ловушками для пехоты и техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, сейчас видимой угрозы со стороны Белоруссии не заметно, но плотность минных полей увеличивают для того, чтобы быть готовым к любым событиям.

    Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили беспилотник-разведчик ВСУ в Гомельской области.

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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского

    Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины. Свое решение он мотивировал борьбой с коррупцией. Якобы новые назначенцы из числа бывших бойцов ВСУ будут лучше исполнять обязанности. В чем истинная суть перестановок и какие цели преследует Зеленский? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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