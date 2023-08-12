Аксенов сообщил об еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

  • Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    21 комментарий
    Новости
    15:25Аксенов сообщил об еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

    Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом, сработала система ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    15:19В США рассказали, каким сюрпризом стали действия Путина в 2014 году в Крыму

    Действия российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для Соединенных Штатов, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    15:11В Ереване заявили о нехватке воды из-за блокады в Карабахе

    Население Нагорного Карабаха столкнулось с нехваткой воды из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

    14:50В Москве простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

    Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры, где актриса прослужила 75 лет, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

    14:47Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

    Самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб, причина крушения – техническая неисправность, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

    14:40Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 бойцов ВСУ, а нескольких из них взяли в плен, рассказал украинский пленный Сергей Щербина.

    14:36Появилось видео дымовой завесы над Крымским мостом

    Дымовую завесу поставили на Крымском мосту в субботу, движение по нему сейчас возобновлено, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

    14:28Минтруд предложил новый порядок проведения медико-социальной экспертизы

    Минтруд предложил проводить медико-социальную экспертизу (МСЭ) только на основании медицинских сведений, без доступа к личным данным пациента, результат будет отправлен в личный кабинет Госуслуг.

    14:20В ЛДПР предложили прославлять подвиги участников СВО во время авиаперелетов

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил российским авиакомпаниям включить в предполетную информацию для пассажиров самолетов сообщения о том, что на борту находятся участники специальной военной операции.

    14:01Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    13:47Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

    Началась регистрация торговых судов, готовых пройти по объявленным Киевом временным маршрутам в порты страны по Черному морю, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

    13:47Полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям

    Полиция Украины не разрешает передать еду для запертых в одном из корпусов Киево-Печерской лавры паломников, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    13:42Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах

    Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    13:28Средства ПВО России сбили украинские беспилотники над Черным морем

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    13:26Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    12 августа 2023, 15:25

    Аксенов сообщил об еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

    Tекст: Вера Басилая

    Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом, сработала система ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он написал, ракету сбили российские войска ПВО.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых средствами ПВО в районе Керченского украинских ракетах. Сам мост повреждения не получил.

    В Минобороны сообщили, что Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант.

    11 августа 2023, 21:34
    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы

    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекино, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.

    До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.

    Коментарии (78)
    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

    Коментарии (35)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (49)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 05:45
    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и затем сдали ВС России как своего агента

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Реул рассказал РИА «Новости», что в прошлом году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе Копани. Морпеха забыли на подконтрольной России территории из-за халатного отношения офицеров ВСУ. Он обосновался на этой территории, не выдавая свою принадлежность к ВСУ.

    Полгода спустя на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве своего агента на российской территории. В частности, ему поручали узнавать координаты дислокации российских войск. Взамен обещали переправить на территорию, находящуюся под контролем киевского режима. Однако после выполнения задания, рассказал Реул, его сдали в плен, обманув, как «пушечное мясо».

    Ранее российский военный, находящийся в плену, в общении с украинскими СМИ назвал украинцев цивилизованными нацистами.

    Коментарии (15)
    11 августа 2023, 19:45
    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    Коментарии (19)
    12 августа 2023, 02:05
    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»

    Kyiv Post: Киев попросит исключить Израиль из формата «Рамштайн»

    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев собирается просить исключения Израиля из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн»), сообщают украинские СМИ.

    Источник газеты Kyiv Post в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что власти Израиля «не оказали никакой реальной помощи» Киеву. При этом, по его словам, Израиль в собственных интересах использует информацию, полученную в ходе встреч контактной группы, передает РБК.

    Формат «Рамштайн», в котором участвуют более 50 государств, создан после начала российской спецоперации на Украине для координации западной военной помощи киевскому режиму.

    Кроме того, сообщалось, что украинские власти задумались над отменой безвизового режима с Израилем.

    Коментарии (15)
    12 августа 2023, 11:54
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов

    Мэр Кривого Рога в Днепропетровской области Вилкул сообщил о серии взрывов

    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Кривой Рог прогремела серия взрывов, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщает мэр города Александр Вилкул.

    По его словам, очевидцам не стоит ничего снимать о происходящем и выкладывать в Интернет, передает радио Sputnik.

    Накануне мощный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны.

    Коментарии (4)
    11 августа 2023, 21:16
    Египет отказался поставлять оружие Украине

    The Wall Street Journal: Египет не будет поставлять оружие Украине, несмотря на давление США

    Египет отказался поставлять оружие Украине
    @ Matthias Toedt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Египет не поддался давлению США и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что министр обороны США Ллойд Остин попросил египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, передает ТАСС.

    Египет не дал сначала ответа, но позже в администрации ас-Сиси сообщили, что Каир не будет поставлять оружие Киеву. Представители США и Египта не подтвердили информацию о переговорах на этот счет.

    Ранее напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходила акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    Коментарии (5)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (10)
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского

    Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины. Свое решение он мотивировал борьбой с коррупцией. Якобы новые назначенцы из числа бывших бойцов ВСУ будут лучше исполнять обязанности. В чем истинная суть перестановок и какие цели преследует Зеленский? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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