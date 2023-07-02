Туристы не поверили угрозам Украины в адрес Крыма

При въезде на Крымский мост со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка. Эксперты считают это наглядным показателем безуспешности попыток Киева запугать россиян. Почему жители России стремятся на отдых в Крым и как необходимо действовать, чтобы не допустить новых терактов на Крымском мосту?

В субботу перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до трех часов. Отмечается, что пробка образовалась из-за досмотровых мероприятий при въезде на Крымский мост.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. В ведомстве в свою очередь призвали путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.

Ситуацией на Крымском мосту озаботились в Государственной думе. Депутат от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России.

Помимо того, что пробка доставила неудобства отдыхающим, направляющимся в Крым, стало известно и то, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 грузовых транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

Проверка грузовиков ведется особо тщательно. Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли раньше.

Украинские власти продолжили озвучивать новые угрозы. Спустя время после теракта на мосту, на Украине пообещали нанести удар по переправе западными дальнобойными ракетами Storm Shadow. А в апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».

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Противник пытается всеми силами нанести экономический, физический и моральный удар по крымчанам. Так 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Это одна из частей сухопутного коридора на полуостров. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор.

Крымский мост – это логистическая артерия для полуострова и всей России. Через него в Крым едут отдыхающие, доставляются грузы и продукты. Вместе с тем мост вносит значимый вклад в ход СВО в части военной логистики. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты убеждены, что именно поэтому к нему приковано такое большое внимание противника, а россиянам, в свою очередь, необходимо быть внимательными ко всем подозрительным ситуациям.

«Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из Краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

«Вместе с тем сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте»,

– отметил он.

«Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий.

«Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными и подводными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он.

«Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – отметил Цеков.

«После того, как украинские власти совершили террористический акт на Крымском мосту, совершенно очевидно, что они попытаются сделать что-то аналогичное вновь.

Сам по себе мост для них колоссальный раздражитель, даже без учета того, какое значение он имеет для гражданского населения, туристов и военной логистики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Пробки на подъезде к мосту вызваны началом активного курортного сезона. За последние дни значительно вырос пассажирский и грузовой поток, следовательно, и нагрузка на систему досмотра. Крымский мост строился задолго до начала боевых действий, и никто не ожидал, что придется досматривать каждую машину», – добавил он.

«Быстро устранить это не получится, поскольку для этого нужно расширять число сотрудников контролирующих служб, создавать параллельные потоки, ну и приближать победу на фронте. В свою очередь тем, кто находится в пробке, необходимо набраться терпения и рассчитывать на эффективную работу наших спецслужб, не поддаваясь панике», – подчеркнул собеседник.

«За последние пару дней протяженность затора на Кубани в районе Крымского моста сократилась, но в любом случае ситуация остается тревожной. Мы знаем, что агентура украинской разведки ведет достаточно высокую активность в том числе и на нашей территории. Кроме того, сегодня Украина имеет очень серьезное натовское вооружение с большой дальнобойностью», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Безусловно, наша разведка и контрразведка занимаются своим делом, все контролируют и не позволят страшным событиям случиться.

Вместе с тем бдительность должны проявлять не только те, кто по долгу службы сегодня задействован в обеспечении безопасности Крымского моста, но и все, кто стоит в пробке.

Необходимо внимательно относиться ко всему происходящему. В этом заторе есть сотрудники полиции и Росгвардии. Если вдруг замечены какие-то подозрительные моменты, нужно сразу сообщать им об этом, чтобы обезопасить себя и других людей», – отметил он.