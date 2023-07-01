Пробка перед Крымским мостом сократилась

Минтранс Крыма: Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 6 км

Очередь из автомобилей при въезде на Крымский мост, которая образовалась со стороны Краснодарского края, сократилась до 6 км, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что время ожидания на въезд к 21.00 составляло до трех с половиной часов.

Очередь из автомобилей в обратном направлении – маршрут из Крыма в Краснодарский край через Крымский мост – к этому же часу составляла полкилометра, а время ожидания – 40 минут.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в свою очередь заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России.

Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.

К 22.00 очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края возросла до 7 км, сообщил позднее Лукашенко.

Ранее пробка перед въездом на Крымский мост достигала 9 км. Утром она составляла 5 км.