В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту в курортный сезон

Медведчук: Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан

Виктор Медведчук: Украина нуждается в избавлении от нацистского режима

Террор в отношении политической оппозиции и своего населения Зеленский вывел на уровень госполитики и устроил на Украине тотальное преследование инакомыслия. Теперь на Украине существует международная организованная преступная группировка, решающая судьбы людей без суда и следствия, написал в своей колонке украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук раскритиковал доклад ООН о ситуации в гуманитарной сфере во время проведения СВО на Украине. По его мнению, авторы документа страдают «традиционной слепотой» и «наивностью» «в случаях, где Россия принимает непосредственное участие в событиях».

«Так было в войне Грузии против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, так было в 2014 году с Крымом: «мировое сообщество», представленное международными организациями, в конечном итоге ориентированными на Вашингтон, традиционно не замечает причину событий, и обращает внимание только на последствия, на ответную реакцию России, выставляя их в качестве первого шага», – пишет Медведчук в своей колонке.

Тем не менее доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. «Оказывается, нынешняя украинская власть вовсе не белая и пушистая, соответствующая «европейским нормам демократии», в чем все эти годы убеждали и продолжают убеждать с высоких трибун ЕС, НАТО и парламентов различных стран. А, как следует из информации, предоставленной УВКПЧ ООН, это – жесточайший режим, при котором абсолютно игнорируются права человека, законы не действуют даже в отношении своих граждан, хотя речь идет о задержаниях в контексте конфликта с Россией», – отмечает Медведчук.

Он обратил внимание на то, что в документе говорится лишь о 75 случаях «насильственного исчезновения, в основном совершенного правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины». «Эта цифра – скорее, статистическая погрешность, чем реальное число «насильственно исчезнувших» на Украине людей с марта 2014 года. После 24 февраля 2022 года их число резко возросло», – пишет политик.

Поводом для задержания и последующего ареста, по его словам, может быть даже наличие российского номера в телефонной книге. «Облавы на улицах с проверкой телефонов и обыски по квартирам стали привычной практикой на Украине. Но в скором времени жители подконтрольных Киеву территорий сами зачистили свои гаджеты от «российских следов», а также свели к минимуму общение с кем-либо на территории России», – указал он.

По его данным, только за последний год в отношении политических оппонентов было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел о преступлениях, которые режим связывает с Россией.

«Террор в отношении политической оппозиции и своего населения нынешний «президент» вывел на уровень государственной политики. Для полной ликвидации внутренних угроз своему режиму, прикрываясь необходимостью борьбы с Россией и используя «помощь» западных спецслужб, Зеленский устроил на Украине тотальное преследование инакомыслия. Чтобы была исключена даже теоретическая возможность зарождения очагов сопротивления», – считает Медведчук.

По мнению политика, правоохранительные органы на Украине были переформатированы как класс. «Теперь на Украине существует международная организованная преступная группировка, решающая судьбы людей без суда и следствия, Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан, чьи взгляды и восприятие окружающей реальности, даже тщательно скрываемые, хоть на пол извилины отличаются от официально обозначенных – нацистских, сатанинских, человеконенавистнических», – пишет политик.

Медведчук предложил предложить депутатам Европарламента создать специальную «еврокомиссию для расследования нарушений европейских стандартов на Украине». «Толку от них – ноль. Пусть в очередной раз докажут свое соучастие в преступлениях нацистского режима на Украине», – считает он.

По мнению Медведчука, Украина нуждается в избавлении от нацистского режима. «Это доказано нынешним докладом УВКПЧ и полным собранием преступлений, регистрация которых ведется в России начиная с 2014 года», – подытожил он.

В начале июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о тайных тюрьмах на территории Украины. Он напомнил, что в 2021 году ВКПЧ ООН зафиксировало на территории Украины 30 подобных объектов. Тогда это вызвало некоторую дискуссию, но ни на что не повлияло. «Просто фиксация, что тюрьмы есть. … Но это никого не интересует», – сказал Пушилин.

Он считает, что в этих тайных тюрьмах происходят издевательства над гражданскими лицами и военнослужащими в нарушение Женевской конвенции от 1949 года и в нарушение прав человека. Пушилин добавил, что справедливое разбирательство со стороны международного сообщества может произойти только после поражения Украины.