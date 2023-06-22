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22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

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Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
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Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
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Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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    Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ
    		  
    22 июня 2023, 14:30
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Илья Абрамов

    Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?

    Утром 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Повреждено дорожное покрытие. Местные власти организовали движение по резервному маршруту. Вскоре на Чонгарском мосту были найдены осколки ракеты с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления СК по Объединенной группировке войск, предположительно удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

    Восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени, уверяют власти региона. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо ТАСС.

    Врио главы региона назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. По его мнению, тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией.

    В свою очередь власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов.

    Несмотря на наличие альтернативный путей, такие удары вновь ставят под угрозу безопасность сухопутного коридора в Крым. Как осенью писала газета ВЗГЛЯД, после отвода российских войск из Херсона украинские военные получили возможность атаковать логистические узлы на севере Крыма – например, в Армянске. Именно через него проходит один из маршрутов в Крым через территории от Таганрога до Джанкоя.

    К слову, это не первая атака ВСУ на российские мосты. Летом и осенью прошлого года ВСУ неоднократно наносили удары из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. А в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.

    В экспертном сообществе отмечают, что разрушение Чонгарского моста не нанесет критического ущерба логистике российских войск, однако ощутимо увеличит транспортное плечо. В связи с этим угрозу со стороны ВСУ надо купировать как можно оперативнее. Зачастую противник находит бреши в обороне ВС РФ при помощи западных спутников. Чтобы снизить количество «дырок», военным стоит задуматься об усилении группировки ПВО.

    «Мало того что удары были нанесены в День памяти и скорби, так еще и сделано это было при помощи англо-французских ракет. Эти действия противника доказывают верность решения президента Путина о начале СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

    «ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – добавил Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Критического удара по логистике наших вооруженных сил ВСУ реализовать не удалось, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен в том числе по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

    «Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – отметил Цеков.

    «Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

    «Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он.

    «Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары с помощью HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник.

    «ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – добавил эксперт.

    «Несмотря на то что Чонгарский мост быстро починят, России необходимо быть готовой к повторным ракетным ударам по транспортным путям из Крыма в Херсонскую область», – пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    «Для того чтобы минимизировать последствия обстрелов, необходимо сделать выводы. Возможно, стоит подумать о наведении дополнительных понтонных мостов для переброски грузов. Отдаленность цели не позволит украинским военным часто наносить удары по таким переправам», – подчеркивает он.

    «Кроме того, необходимо сделать несколько временных грунтовых дорог около Перекопа и рокады до трассы на Мелитополь. Также нужно усилить и силы ПВО в данном районе, так как бесперебойная доставка грузов на фронт сейчас является крайне важной задачей», – считает эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Вадим Козюлин. «Чонгарский мост является стратегическим объектом. Он очень важен для связи Крыма и Херсонской области. Но такие сооружения всегда строятся с серьезным запасом прочности, поэтому разрушить их не так-то просто» – пояснил он.

    «Судя по всему, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Эти боеприпасы достаточно сложно подавить средствами РЭБ. Поэтому для того, чтобы предотвратить дальнейшие обстрелы, необходимо усилить силы ПВО в данном районе», – отмечает собеседник. Об усилении группировки ПВО рассуждает и военный эксперт Борис Рожин. По его словам,

    «значительную часть западных крылатых ракет мы уже научились сбивать, но эту работу необходимо совершенствовать и дальше».

    «Наши военные способны вычислить примерную траекторию полета и запуска ракеты противником. Имея эти данные, нам стоит передислоцировать часть комплексов ПВО, а также добавить новые установки, чтобы закрыть пробелы в цепочке. Важность таких действий обусловлена и наличием у ВСУ разведданных с западных спутников», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, России необходимо более активно поражать места скопления живой силы противника на Запорожском и Херсонском направлении. Когда украинские военные не будут располагать должным ресурсом, интенсивность обстрелов наших территорий также снизится», – заключил Рожин.
     
     
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