ВСУ нанесли удар по мостам между Херсонской областью и Крымом

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам между Херсонской областью и Крымом

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо заявил в Telegram, что «киевские террористы хотят запугать херсонцев», но «у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – заявил глава региона.

Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, но жертв нет. Сальдо сообщил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом.

Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. В мае 2023 года на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow. В марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.

