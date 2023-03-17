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Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.
Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов.
«За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
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Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Глава Крыма призвал возродить «Смерш»
Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной
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Для борьбы с пятой колонной и предателями в России необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна России нужно сурово наказывать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции на Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ».
Аксенов уверен, что в России много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры.
В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна России отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств.
Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в России «Смерш».
Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь
Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме
Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.
«Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.
«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы.
Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».
Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста
В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau.
Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота.
В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро.
Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году.
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК
Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.
«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны.
Напомним, вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода».
Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки»
Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки».
«У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой.
Путин: Россия на Украине борется за Русский мир
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Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос».
«Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин.
«У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы.
Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
Путин назвал полной чушью версии о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
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Версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, заявил президент России Владимир Путин.
«Я уверен, что это полная чушь», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.
«Теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне, никакие любители это сделать не могли. В 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ», – заявил российский лидер.
«Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», – заявил глава государства.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к главе Минпромторга России Денису Мантурову, поручил рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место.
«Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? Спасибо большое», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ.
Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным
Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России
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Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны.
«Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.
«С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат.
По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки».
«Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник.
«Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат.
«Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
«Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница.
Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она.
«Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций».
Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она.
«Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт.
В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент.
По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин.
Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент.
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Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2
Путин на Улан-Удэнском авиационном заводе опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2
Появилось видео того, как президент Владимир Путин в ходе поездки на Улан-Удэнский авиационный завод опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2.
«Полет» глава государства осуществлял с инструктором. Президент совершил несколько крутых маневров, опробовал режимы полета в разное время суток: днем, вечером и ночью, передает ТАСС.
Ми-171А2 – новейшая многоцелевая модель вертолета тяжелого класса.
Путин прибыл в Улан-Удэ накануне, где пообщался с сотрудниками авиационного завода.
Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах
Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.
Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.
«Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.
Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.