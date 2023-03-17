Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным

Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России

Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны.

«Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.

«С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат.

По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки».

«Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник.

«Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат.

«Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.

«Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница.

Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она.

«Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций».

Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она.

«Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт.

В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент.

По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин.

Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент.

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