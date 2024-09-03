Путин пригласил президента Монголии на празднование 80-летия Победы в Москве

Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания

Эксперты объяснили значение участия Владимира Путина в «Разговоре о важном»

Tекст: Олег Исайченко

«Личным участием в «Разговоре о важном» Владимир Путин подчеркивает важность роли подрастающего поколения в строительстве успешного будущего нашей страны. Воспитание патриотически настроенных граждан – приоритетная задача для России, и глава государства это хорошо понимает», – сказал политолог Александр Асафов.

«Примечательно, что урок прошел в легкой и непринужденной форме. Было видно, что президент открыт к любым вопросам со стороны школьников. Он спокойно и уверенно объяснял детям роль государства в жизни общества, рассказывал, какие программы и для чего реализует российское руководство. Запретных тем попросту не было», – считает эксперт.

«Сам формат «Разговоров о важном» стал частью масштабной работы по воспитанию личности на основе традиционных ценностей», – добавляет собеседник. – «Дети должны расти в комфортной среде, где им будет прививаться любовь к российским флагу и гимну, а также поощряться деятельность в волонтерских и добровольческих организациях».

Схожей точки зрения придерживается и Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Личное участие Владимира Путина в «Разговоре о важном» показывает особое внимание власти к подрастающему поколению граждан», – указывает она.

«Это особенно важно в текущих условиях, когда в России набирает обороты процесс трансформации системы образования. Мы отказываемся от западных практик – все больше и больше уделяем внимание продвижению ценностного суверенитета государства. В учебные программы включаются дополнительные занятия, нацеленные на укрепление патриотизма», – напоминает собеседница.

«Путин не в первый раз участвует в «Разговорах о важном». Встречаясь с детьми, он не только разъясняет школьникам значимые детали деятельности правительства, но и делится собственным жизненным опытом. Эта откровенность нравится молодежи. Формат хорошо себя зарекомендовал, и думаю, он будет продолжен», – добавляет эксперт.

«При этом в настоящий момент в российских школах создается немало проектов, направленных на самореализацию ребят. Появляется много секций, дополнительных кружков, где дети могут развить все свои самые лучшие качества. Таким образом, образовательные учреждения сегодня становятся площадкой не только для получения знания, но и где дети растут, как личности», – заключила Карпова.

В понедельник Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в новой общеобразовательной школе №20 города Кызыл. Глава государства ответил на вопросы детей. В частности, он обсудил с подрастающим поколением развитие внутреннего туризма, тенденции в международном спорте, пагубные привычки молодежи, а также растущее значение китайского языка.