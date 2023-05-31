На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow

Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту

Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».

Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».

Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».