Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины

El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире

Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян.

Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом.

В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости».

Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор.

Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту.

Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор.

«Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян.

Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.