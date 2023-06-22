Сальдо обвинил Киев в преемственности с нацистской Германией после атаки на Чонгарский мост

Сальдо: Атаки Киева на Чонгарский мост в годовщину начала ВОВ говорят о его преемственности с нацистами

Нынешние украинские власти продемонстрировали преемственность с нацистской Германией, атаковав мосты между Крымом и Херсонской областью в годовщину начала Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо назвал символичным , что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. «Как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией», – написал он в Telegram.



Врио губернатора Херсонской области добавил, что мостовые переходы восстановят за несколько дней. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты, строители. Я уже сам как специалист инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней восстановлено будет движение», – сказал он, передает ТАСС.

Сальдо также подчеркнул, что власти Херсонской области будут регулировать цены и не позволят спекулировать ими на фоне атаки на мосты из региона в Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что обстрел Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.