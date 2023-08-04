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    4 августа 2023, 08:50

    Как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу

    Как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВС России перешли к атаке позиций противника широким фронтом – от Купянского направления до районов, где Донбасс стыкуется с Запорожской областью. Кроме того, ВСУ угодили в ловушку в районе населенного пункта Старомайорский. Значит ли это, что второй этап «контрнаступа» ВСУ обернулся наступательными действиями ВС России?

    В четверг стало известно о том, что Южная группировка российских войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении – в районах Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки. «После этого российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю», – сообщает Минобороны РФ.

    За сутки Украина потеряла около 380 бойцов, один танк, пять броневиков, четыре автомобиля, две польские САУ Krab и противотанковую пушку «Рапира». «На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области и Куземовки в ЛНР», – говорится в сообщении.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение ВСУ в ДНР – в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского. ВСУ потеряли здесь 175 военных, танк, две американские артиллерийские системы М777 и другую технику. На Запорожском направлении ВС РФ ударили по ВСУ в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихатки.

    Параллельно с этим ВС России удалось заманить противника в ловушку. «ВСУ сконцентрировали под Старомайорским серьезные силы и постоянно пытаются отбить этот населенный пункт, попадая то на наши мины, то под артиллерию. Населенный пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой мы сокращаем их численность», – приводит ТАСС слова Яна Гагина, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина.

    Более того, в районах Малой Токмачки и Новопокровки российские силы уничтожили три бригады ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», – написал он.

    «В принципе, украинское контрнаступление перестало быть наступлением уже в первой половине июня. Однако наше наступление севернее Купянска, Новоселовки, на Сватовском направлении и освобождение дюжины сел пока что нельзя считать полноценным перехватыванием инициативы. Это тактические успехи, но не стратегическое наступление. Но мы создаем условия для этого», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские силы находятся в гибкой обороне и готовятся ко второй фазе украинского контрнаступления, которая, как я считаю, еще не началась. Последняя попытка крупного наступления под Работино произошла в конце июля, там ВСУ потеряли множество единиц бронетехники и немало живой силы. Поэтому в последнюю неделю противник не решается предпринимать какие-то серьезные атаки, а бросает в бой по 10-20 бойцов иногда вообще без прикрытия бронетехники», – отметил аналитик.

    «В общем, «хероям» страшно – после двух месяцев неудач они не решаются на что-то крупное.

    Они пытаются «поддерживать градус» на фронте, понимая, что если не будут наступать они – то будут наступать российские силы. Очевидно, в стане противника идут серьезные споры между украинским, американским и британским командованием. Все понимают, что надо что-то делать, но у всех разные предложения. И главное – никто не собирается слушать друг друга», – указал собеседник.

    «Что касается ситуации со Старомайорским – мы контролируем населенный пункт с трех сторон, поэтому развить свое наступление противник не может. Российские силы хорошо пристрелялись там и бьют уже не по квадратам, а по точкам», – детализировал спикер.

    «При этом всякий раз, когда ВСУ идут в прорыв, они оказываются окружены нашими войсками с трех сторон. И если прорыв не удается пробить насквозь и расширить, то он превращается в ловушку. Так же было и в районе Пятихаток, которые превратились в «серую зону» для ВСУ, хорошо простреливаемую российскими военными. То же самое было в Клещеевке, о взятии которой ВСУ торжественно объявили и откуда вынуждены были уйти», – напомнил он.

    «Первая фаза украинского наступления началась 4 июня и захлебнулась в двадцатых числах того же месяца. В июле началась вторая фаза, которая продолжается до сих пор. Но за это время ВСУ никаких существенных оперативных результатов не достигли. Все, что они могут занести себе в актив – взятие нескольких поселков на Времевском выступе. Это несоразмерно затраченным усилиям и потерям», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «При этом у противника еще есть резервы, которые он может бросить в бой.

    В частности, на фронте не отмечены бригады, укомплектованные британскими танками Challenger и американскими БТР Stryker. По моей оценке, общего наступательного потенциала украинских сил хватит еще максимум на три-четыре недели. За это время они попытаются добиться хоть каких-то тактических успехов в районах Запорожской области и под Артемовском», – спрогнозировал собеседник.

    «Я думаю, сейчас уже можно говорить о перехвате инициативы российскими силами, которые перешли в наступление на Сватовском и Купянском направлениях. Они дали нам не только освобожденные территории, но и вынудили противника перебрасывать туда резервы, которые они хотели попридержать для Запорожского и Артемовского направлений. Планы российских сил на август, как мне кажется – выйти к реке Оскол, освободить там полтора десятка населенных пунктов и создать дополнительное давление на Красный Лиман, акцентируя действия на угрозе взятия Купянска», – указал аналитик.

    «Что касается ловушки для украинских сил в Старомайорском, то там, по сути, получилось то же, что ранее получилось в Пятихатках.

    Российские войска оттуда отступили – и вошли штурмовые группы противника. Но дальше пройти они не могут, поскольку местность вокруг заминирована, а высоты контролируются нашими военными. Создается ситуация, при которой удерживать Старомайорское становится для ВСУ очень дорого, поскольку наши обстреливают их с трех сторон. В попытке удержать населенный пункт противник расходует те силы, которые, по их планам, должны были прорываться далее – к Старомлиновке», – отметил спикер.

    «Исправить ситуацию ВСУ смогут, если в течение ближайших пары недель они смогут взять Урожайное. Это поможет противнику немного выпрямить фронт. Также, вероятно, ВСУ попытаются добиться каких-то положительных для себя результатов в районе Приютного и Новодонецкого, чтобы напрягая фланги, облегчить ситуацию для себя в Старомайорском», – детализировал собеседник.

    «Почему противник попал в ловушку в Старомайорском? Чтобы прорвать линию фронта, ВСУ надо преодолеть комплекс минных полей. Но их не снимают по всей ширине фронта. В одном месте они продавили линию фронта, сняли там минные поля и идут через образовавшуюся горловину вдоль корпусов ранее разбитых здесь же колонн. Контролируя Старомайорское и окружающие его высоты, противник мог накопить силы и ударить в направлении Старомлиновки. Но пока у ВСУ не получается использовать Старомайорское как плацдарм для будущего наступления», – подчеркнул Рожин.

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