В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого

Донецкий депутат Бердичевский: Попытки прорыва ВСУ в направлении Волновахи обречены на провал

Tекст: Евгений Поздняков

«Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

«Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР. Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

«Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – резюмирует Бердичевский.

Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.