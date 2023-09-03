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ВС России на южнодонецком направлении уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ
Минобороны: ВС России на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самоходного миномета «Тюльпан», сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной расчетом самоходного миномета «Тюльпан» ВС России уничтожен ангар с тяжелой техникой ВСУ, в котором уничтожены четыре танка и три БМП. Чехов также сообщил, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики.
Также, по словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток», на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации 23 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Темировка и Березовое Запорожской области, уничтожена автомобильная техника и живая сила, также уничтожены пикапы с боевиками в районах Константиновки и северо-восточнее Никольского.
В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Золотой Нивы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 и самоходка «Акация», в районе Шахтерского – самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», западнее Нескучного – буксируемая гаубица Д-30, а севернее Никольского и севернее Владимировки – минометные расчеты.
Накануне российская авиация нанесла удары по ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки.