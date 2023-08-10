Байден запросил на помощь Украине больше средств, чем на решение проблем США

Байден запросил у Конгресса на помощь Украине больше средств, чем на решение проблем США

Tекст: Ольга Никитина

В запросе офиса президента США содержится отдельный пункт «Украина и международные нужды», в котором Байден предлагает выделить указанную сумму на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву, передает РИА «Новости».

При этом в разделе «Граница и миграция» президент США запросил около 4 млрд долларов на борьбу с незаконным проникновением в страну, развертывание приютов и борьбу с фентанилом, от передозировок которого в прошлом году в стране умерли свыше 100 тыс. человек.

Для «реагирования на стихийные бедствия» Байден просит 12 млрд долларов – вдвое меньше, чем администрация США собирается потратить на Украину.

Отметим, что Байден запросил у Конгресса 13 млрд долларов на «экстренную» помощь Украине, по линии Всемирного банка – 2,3 млрд долларов, а также дополнительно 8,5 млрд долларов «на выделение экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам».

Кроме того, на «противодействие России в Африке» Байден просит 200 млн долларов, передает ТАСС.