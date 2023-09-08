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    8 сентября 2023, 14:22

    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году

    Эксперты поспорили о способности ВСУ атаковать в 2024 году

    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена рассчитывает, что текущее контрнаступление ВСУ продержится до ноября. При этом разведывательные службы США отмечают возможность Украины начать вторую волну «контрнаступа» уже к лету 2024 года. Насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев?

    Согласно прогнозам администрации Байдена, украинское контрнаступление сможет продержаться еще шесть-семь недель. Об этом пишет The Economist. Издание отмечает, что в правительстве США имеются серьезные разногласия в оценке того, каких именно успехов сумеют добиться ВСУ за этот период. Уточняется, что ряд высокопоставленных чиновников сохраняют пессимизм в отношении успехов офиса Зеленского.

    Часть американских политиков считают, что «украинская армия, использовавшая большую часть резервов до прорыва второй линии обороны РФ, не сможет уйти вглубь российских позиций». Анонимный источник газеты из разведывательной службы США подчеркивает, что «даже через пять лет карта конфликта может выглядеть во многом похожей на ту, которую мы наблюдаем сегодня».

    Однако директор по анализу агентства военной разведки Штатов Трент Мол считает, что перспективы союзников «не настолько мрачны». Он называет недавние «успехи Украины значительными». Если офису Зеленского удастся развить свои достижения и удержать занятые позиции, то у ВСУ появляются «хорошие возможности для нового рывка в 2024-м».

    С этим мнением соглашается и Мэттью Вандайк, наемник из США, принимающий участие в конфликте на стороне Украины. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что уже в следующем году Штаты отправят на фронт истребители F-16. По его словам, «еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется уже летом».

    В экспертном сообществе скептически относятся к столь оптимистичным для ВСУ прогнозам, поскольку украинская армия исчерпывает технические и человеческие ресурсы неадекватными темпами. Это в свою очередь влечет за собой ужесточение мобилизационных процессов, которые затрагивают инвалидовуклонистов-мигрантов в странах ЕС, а также женщин и людей с тяжелыми заболеваниями.

    Прогнозы, согласно которым ВСУ смогут продолжать свое контрнаступление еще шесть-семь недель, вызывают сомнения, считает военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, ВС России продолжают систематически бить по тылам противника, выбивая склады с техникой, боеприпасами и топливом.

    «Кроме того, вскоре непременно начнется распутица, в то время как ВСУ не сумели подготовить приемлемую сеть инженерных коммуникаций. Это серьезно скажется на их военном потенциале. Поэтому о выносливости противника на длинной дистанции можно говорить лишь с существенной долей сомнения», – подчеркивает собеседник.

    «При этом ВСУ скатываются во все большую зависимость от тактического видения конфликта со стороны США. Им придется сконцентрировать большое число личного состава и техники в направлении Токмака, хотя они довольно долго сопротивлялись подобному решению. Однако здесь работает выражение «кто платит, того и музыка», – отмечает эксперт.

    «Украина сильно зависима от финансовых вливаний со стороны Вашингтона. При этом относительно недавно генерал Сырский нарушил требования Пентагона и перебросил войска на северные участки фронта вместо южных. Тем не менее впечатляющих результатов он не добился, а за непокорность придется извиняться послушанием», – отмечает Артамонов.

    «В этой связи слова о том, что ВСУ удастся совершить повторное контрнаступление летом, тоже кажутся фантастическими. Противник терпит серьезные потери личного состава. Мобилизационные мероприятия привлекают на фронт неподготовленных граждан, тренировка которых займет по меньшей мере полгода», – акцентирует собеседник.

    «Но для качественного обучения бойца нужна инфраструктура: стрельбища, полигоны и так далее. Украина сейчас подобным практически не располагает. Оборудовать что-либо под эту цель им не позволят российские войска: мы планомерно усиливаем удары по территории противника. Постепенное нарастание градуса противостояния не даст им возможности уделить достаточное количество времени на тренировку солдат. Их подготовка в Европе тоже вызывает вопросы, причем со стороны самих украинцев», – рассуждает эксперт.

    «О накоплении снарядов за осенне-зимний период также говорить не приходится.

    ВСУ уже получили максимум возможного: сейчас им вновь заметно помогли американцы, передав урановые и кассетные боеприпасы. Отправить больше западные страны не смогут – не хватает необходимых производственных мощностей», – уточняет он.

    «Кроме того, в любой момент Россия может начать свое собственное наступление. Ответная атака произойдет, когда для этого будет наиболее удачное сочетание условий. В конечном счете продвижение необходимо для достижения всех целей СВО. Возможно, какое-то время мы еще проведем в обороне, чтобы измотать противника, но к решительной атаке пора готовиться уже сейчас», – считает Артамонов.

    Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук, указывает, что у ВСУ наблюдается «острая нехватка ресурсов», отсюда и разговоры про 2024 год. «Ситуация на поле боя подсказывает, что продержаться в таких условиях шесть недель, непрерывно атакуя нашу линию обороны, крайне непросто», – считает собеседник.

    «В скором времени, я думаю, нас ожидает масштабная перестановка сил ВСУ.

    Они вполне могут собрать войска и отправить их в сторону Токмака, поскольку на этом настаивают американцы. Руководство Украины осознает всю сложность сложившейся на фронте ситуации, поэтому постарается вытянуть из западных стран максимальное количество ресурсов», – отмечает эксперт.

    «Сделать это, однако, можно лишь в том случае, если положительно реагировать на все пожелания США. Но на еще одну массивную атаку летом 2024 года у противника едва ли хватит сил. Удары по стратегически важным объектам со стороны России ежедневно нарастают. Это существенно осложняет положение ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, рано или поздно Россия перейдет в собственное наступление. Обороной, какой бы хорошей она ни была, конфликты не выигрываются. Это прекрасно понимают наши военные, готовя операции соответствующего уровня», – резюмирует Бартош.

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