Пушилин: ВС России закрепились на новых позициях у Авдеевки

Пушилин заявил о закреплении ВС России на новых позициях у Авдеевки

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту, уже уничтожено много опорных пунктов ВСУ и склады, сказал Пушилин РИА «Новости». Они закрепляются на новых позициях, подчеркнул глава региона.

По его словам, у украинских военных наблюдается тенденция к отступлению и оставлению своих позиций в Авдеевке, но пока рано говорить о полном исходе ВСУ оттуда.

Пушилин предположил, что Киев может отдать такую же «безумную команду», как и в Артемовске, когда было уничтожено множество украинских военных.

Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки.