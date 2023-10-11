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    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    17 комментариев
    11 октября 2023, 18:34

    Пушилин: ВС России закрепились на новых позициях у Авдеевки

    Пушилин заявил о закреплении ВС России на новых позициях у Авдеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные пытаются закрепиться на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду.

    ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту, уже уничтожено много опорных пунктов ВСУ и склады, сказал Пушилин РИА «Новости». Они закрепляются на новых позициях, подчеркнул глава региона.

    По его словам, у украинских военных наблюдается тенденция к отступлению и оставлению своих позиций в Авдеевке, но пока рано говорить о полном исходе ВСУ оттуда.

    Пушилин предположил, что Киев может отдать такую же «безумную команду», как и в Артемовске, когда было уничтожено множество украинских военных.

    Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

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    11 октября 2023, 01:56
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории

    Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Сенатор призвала Зеленского уважать национальное меньшинство румын на Украине и вернуть Румынии территории. Она прокричала свои требования в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского.

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    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

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    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

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    11 октября 2023, 03:46
    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.

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    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 20:24
    Зеленский не дал гарантий Гросси относительно действий Киева против Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не обстреливать Запорожскую атомную электространцию, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, Зеленский лично обещал ему не обстреливать Запорожскую АЭС напрямую, сообщает The Guardian, передает РИА «Новости». Также украинский лидер сказал, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении», добавил глава МАГАТЭ.

    Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о трех неудачных попытках захватить Запорожскую АЭС.

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    11 октября 2023, 13:27
    Захарова рассказала об «оружии России» против генсека НАТО

    Захарова высмеяла слова генсека НАТО Столтенберга о якобы планах России использовать «зиму как оружие против Украины»

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует «использовать зиму как оружие против Украины».

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Столтенберг «и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

    «И только лето мы оставили для себя», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

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    11 октября 2023, 03:30
    В Австрии заявили о постепенном признании Западом провала контрнаступления ВСУ

    Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.

    В беседе с немецким телеканалом N-TV он заявил, что согласно докладу британских военных, продвижение украинских войск с начала  так называемого украинского контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Но якобы это далеко не то, что было оперативной целью  – «прорыв к Азовскому морю» и заставить Москву сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    Райснер считает, что британцы пытаются по-новому интерпретировать эту историю, чтобы понести минимальный репутационный ущерб.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

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    11 октября 2023, 07:47
    NBC: В Конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

    NBC: Республиканцы в Палате представителей Конгресса США не одобрили объединение помощи Украине и Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически отнеслись к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю, сообщил телеканал NBC.

    По его сведениям, многие законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то скептически относятся к подобной инициативе, передает ТАСС.

    Так, Марджори Тейлор-Грин заявила, что не будет голосовать за финансирование Украины, а Израиль, по ее мнению, совершенно отдельный      вопрос.

    Как отмечает NBC, не одобряют объединение помощи Украине и Израилю и республиканцы, которые поддерживают оказание поддержки обеим странам. Член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон пояснил, что будет неправильно делать одну страну заложницей другой.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.

    До этого в США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.

    Между тем, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля, и для союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    10 октября 2023, 22:07
    Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), следом – в Харьковской области, через несколько минут сигнал прозвучал в Днепропетровском регионе, передает РИА «Новости».

    Ранее авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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    11 октября 2023, 11:33
    ФСБ сообщила о подготовке Британией украинских ДРГ для диверсий на АЭС в России

    Глава ФСБ Бортников: Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Члены украинской ДРГ были задержаны ФСБ в августе 2023 года, рассказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ, которое проходит в Баку, передает ТАСС.

    Выяснилось, что подготовкой украинских диверсантов занимались сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании, сообщил глава ФСБ. В задачи ДРГ входило осуществление диверсий против военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС, уточнил Бортников. Аналогичные посягательства, напомнил он, совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.

    В результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, которые размещались на опорах ЛЭП атомных электростанций. С помощью их подрыва диверсанты собирались нарушить технологический процесс функционирования АЭС, рассказал директор ФСБ, добавив, что в результате действий украинских диверсантов был аварийно остановлен 2-й блок Курской АЭС.

    Директор ФСБ подчеркнул, что действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм.

    «Осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают?» – задался вопросами Бортников.

    Кроме того, Бортников отметил активное участие американских и британских спецслужб ЦРУ и МИ-6 в создании «пояса нестабильности» в Афганистане у южных границ СНГ. По его словам, США задумались о возвращении в страну своих баз.

    Также Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

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    11 октября 2023, 04:18
    Воздушная тревога объявлена на юге Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

    Сигналы тревоги звучат в Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

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    11 октября 2023, 06:31
    Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пыталась атаковать объекты на территории Суражского района с помощью двух БПЛА самолетного типа, оба были уничтожены системой ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он написал, что ПВО сорвали попытку атаковать дронами самолетного типа объекты в Брянской области, разрушений и пострадавших нет, работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее российская ПВО сбила над Белгородской областью пять украинских беспилотников.

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