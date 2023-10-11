Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Пушилин: ВС России закрепились на новых позициях у Авдеевки
Пушилин заявил о закреплении ВС России на новых позициях у Авдеевки
Российские военные пытаются закрепиться на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду.
ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту, уже уничтожено много опорных пунктов ВСУ и склады, сказал Пушилин РИА «Новости». Они закрепляются на новых позициях, подчеркнул глава региона.
По его словам, у украинских военных наблюдается тенденция к отступлению и оставлению своих позиций в Авдеевке, но пока рано говорить о полном исходе ВСУ оттуда.
Пушилин предположил, что Киев может отдать такую же «безумную команду», как и в Артемовске, когда было уничтожено множество украинских военных.
Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки.