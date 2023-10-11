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    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    16 комментариев
    11 октября 2023, 15:44

    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Он уточнил в комментарии РИА «Новости», что контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. При этом Гагин подчеркнул, что к селу Бердычи только вышли, это не значит, что российские военные его взяли.

    По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.

    Накануне Гагин сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

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    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

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    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

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    10 октября 2023, 14:27
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.

    В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

    Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

    Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

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    9 октября 2023, 07:58
    В Германии заявили о начавшем давать трещину альянсе сторонников Киева

    Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки, пишет немецкая пресса.

    «Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».

    Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансированию Киева со стороны Вашингтона.

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    9 октября 2023, 06:57
    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ

    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией), сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Атаки отражены в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества, ВСУ потеряли около 50 человек. Кроме того, российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 украинских артиллерийских расчетов, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки атаки ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Также были нанесены удары по украинским силам в районах Новодонецкого и Старомайорского, у Приютного уничтожена разведгруппа противника, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены Д-20 и четыре минометных расчета ВСУ. Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Угледаре, у Старомайорского и северо-западнее Приютного.

    Напомним, на Купянском направлении Западной группировкой российских войск отражены девять украинских контратак.

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    9 октября 2023, 12:08
    Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Водолацкий: Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебросил на Купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы, сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на Купянское направление переброшены дополнительные подразделения немецких и польских наемников, которые приезжают воевать на Украину как «отпускники», передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что одна из их задач – понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие у натовской тактики есть пробелы.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников.

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    9 октября 2023, 15:03
    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.

    ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    9 октября 2023, 09:55
    В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

    ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.

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    10 октября 2023, 06:01
    Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Экипажи боевых вертолетов Ми-35М ЦВО в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации», – передает сообщение РИА «Новости».

    Для атаки на опорный пункт использовались неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8.

    Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России ударила по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации украинских войск рядом с Торским на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп ВС Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 человек, уничтожены две бронемашины.

    Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    10 октября 2023, 08:19
    Киев стянул дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Марочко: Киев стягивает дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает на Краснолиманское направление дополнительные силы – к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, около Серебрянского лесничества и Белогоровки отмечено прибытие дополнительных сил ВСУ с бронетехникой и личным составом, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что, исходя из состава и численности прибывающих подразделений, можно предположить подготовку как оборонительных, так и наступательных действий.

    Ранее ВС России уничтожили украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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    11 октября 2023, 03:30
    В Австрии заявили о постепенном признании Западом провала контрнаступления ВСУ

    Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.

    В беседе с немецким телеканалом N-TV он заявил, что согласно докладу британских военных, продвижение украинских войск с начала  так называемого украинского контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Но якобы это далеко не то, что было оперативной целью  – «прорыв к Азовскому морю» и заставить Москву сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    Райснер считает, что британцы пытаются по-новому интерпретировать эту историю, чтобы понести минимальный репутационный ущерб.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

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