Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил в комментарии РИА «Новости», что контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. При этом Гагин подчеркнул, что к селу Бердычи только вышли, это не значит, что российские военные его взяли.

По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.

Накануне Гагин сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.