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    18 октября 2023, 13:10

    Провал «контрнаступа» поменял настроения украинцев

    На Украине зафиксировали рост согласных с «нарративами российской пропаганды»

    Провал «контрнаступа» поменял настроения украинцев
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Данные свежих социологических опросов, проведенных на Украине, показывают парадоксальную картину. С одной стороны, украинцы верят, что США должны полностью содержать их страну. С другой – все больше признаков того, что киевский режим должен будет пойти на условия Москвы для окончания конфликта. О чем идет речь и как это связано с провалом украинского наступления?

    Общественное мнение на Украине – вещь в себе. Сейчас вот прошло сообщение о том, что в ходе исследования Центра им. Разумкова было выявлено, что 71% украинцев полагает – США должны финансово помогать Украине без каких-либо условий. И только 16% полагают, что США вправе требовать от Украины в ответ проведение каких-то реформ. Бред, скажете вы? Да не такой уж бред. В мире украинской пропаганды все логично и рационально.

    В этом мире, например, весь мир (не исключая израильтян и палестинцев) мечтает «отразить российскую агрессию», но только украинцы оказались такими тупыми, что занялись этим предметно. Понятно, что тем самым украинцы оказывают всему миру неоценимую услугу, за которую весь мир должен платить и каяться.

    Ну а то, что реформы нужны не для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, а чтобы получить очередную подачку, украинцев приучил еще Международный валютный фонд. Тем более, что еще не было случая, чтобы реформы от МВФ в какой-то стране привели к улучшению ситуации.

    Впрочем, если посмотреть на данные современной украинской социологии более системно… Кстати, а можно ли им в принципе доверять? Вопрос на самом деле сложный. Социология военного времени – это вообще оксюморон.

    Во-первых, люди находятся под влиянием истеричной пропаганды и ограничены в возможности выбора альтернативных источников информации (например, на украинском телевидении только одна новостная программа – общая для всех, жестко контролируемая офисом президента). Во-вторых, даже если они не согласны с большинством окружающих, они трижды подумают, прежде чем ответить человеку, который называет себя социологом – мало ли кто на самом деле находится по другую сторону телефона?

    В-третьих, сами социологи отлично понимают что будет, если данные опросов не будут соответствовать пожеланиям инстанций, ведущих информационно-психологическую войну против населения Украины. Социологией ведь можно заниматься не только в Киеве, но и в Авдеевке.

    В силу этих причин из данных любого исследования вы узнаете, что в неминуемую победу Украины над Россией верит примерно 146% опрошенных. Ну и вы должны верить, потому что 146% не могут ошибаться. И вообще – в победу не верят только российские шпионы.

    Так что же, данные украинской социологии для «чисто поржать»? В основном да, но помимо данных как таковых есть динамика – ответы на один и тот же вопрос, показывающие некоторые тенденции, которые не обязательно укладываются в диктуемую пропагандой картину.

    Итак, посмотрим, что у нас с динамикой. Как источник данных берем уже упоминавшееся исследование Центра им. Разумкова (опрос проведен 21-27 сентября по заказу USAID) и исследование Киевского международного института социологии (опрос проведен 31 сентября – 9 октября, заказчик не указан, но, подозреваем, он тоже не простой). Что же интересного нам показывают эти данные?

    Центр им. Разумкова рапортует о том, что снижается число избирателей, которые считают, что страна движется в правильном направлении. В декабре 2021 года оптимистично были настроены всего 20%, в сентябре-октябре 2022 года – 51%, в феврале-марте 2023 года – 61%, а по последним данным – 49%.

    Цифры абсурдные сами по себе – получается, что граждане Украины считают правильным состоянием войну. Это наверняка не так, логика людей другая – мы воюем, некогда думать почему и за что. Вот если бы шли дипломатические маневры, можно было бы анализировать, что и как происходит на самом деле.


    Так или иначе, количество украинцев, которые считают, что их страна движется в правильном направлении, потихоньку сокращается. И логика тут понятна – прошло уже больше полутора лет с момента начала «полномасштабной агрессии» и больше девяти с половиной лет с начала недостаточно «полномасштабной агрессии», а «перемоги» по-прежнему нет.

    Разумеется, сыграл свою роль и провал украинского наступления. По данным еще одной украинской службы – Социологической группы «Рейтинг», самые низкие с момента начала СВО показатели поддержки курса страны (61%) были зафиксированы в августе-сентябре (данные октябрьского исследования, если оно было, еще не публиковались) – когда ВСУ уперлись в «линию Суровикина». 

    КМИС фиксирует утрату избирателями веры в единство власти. 32% опрошенных заявили, что между политическим руководством и военным командованием существуют серьезные конфликты (в декабре прошлого года таких было всего 10% – в три раза меньше).

    В России обсуждение противоречий между политическим руководством в лице Зеленского и его банды с одной стороны и военного руководства в лице Залужного и до какой-то степени Буданова с другой – общее место. Но на Украине-то такие суждения считаются «нарративом российской пропаганды».

    12% опрошенных (в декабре – 7%) полагают, что украинская власть может пойти на мир путем территориальных уступок. Кстати, среди избирателей вообще такую возможность считают приемлемой 14%, но, скорее всего, те, кто считают, что так можно, и те, кто считает, что таким путем хочет пойти Зеленский – разные люди. Вторые, скорее всего, считают, что Зеленский – предатель.

    30% опрошенных (в декабре – 15%) полагает, что Запад хочет принудить Украину к уступкам России. Это, опять же, «нарратив российской пропаганды», но социологам за это ничего не будет – судя по всему, за их спинами стоит посольство США, и СБУ старательно делает вид, что ничего особенного не происходит.

    Кстати, столь значительный рост сомневающихся в поддержке Запада отчасти может быть связан с тем, что три из десяти дней исследования совпали с началом обострения арабо-израильского конфликта. А в Киеве заволновались о судьбе военной помощи с первых минут атаки ХАМАС…

    С чего мы начинали? С того, что США – как верят украинцы – обязаны поставлять оружие Украине бесплатно? В теории да, но на практике не все так однозначно…

    И напрашивается конспирологическая версия – может, заказчики исследований как раз хотели показать Зеленскому, что избиратели уже видят реальную перспективу переговоров с Россией за счет территориальной целостности?

    Подводя итоги, приходим к выводу, что даже в кривом зеркале украинской социологии заметны социальные процессы, которые могут привести если не к восстановлению адекватности украинского населения, сметенной ура-патриотизмом в начале СВО, то, по крайней мере, к принятию действительности.

    К сожалению, пока что время у Киева есть, и украинский режим попытается все же хоть какие-то победы предъявить. Несмотря на жуткие картины украинских кладбищ, потери ВСУ еще не так велики, чтобы привести к реальным изменениям общественного мнения. Пока на него больше влияет отсутствие результатов, чем рост издержек.

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