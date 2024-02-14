Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

Tекст: Илья Абрамов

«Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

«А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

«Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.