Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?16 комментариев
Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне
ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.
В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.
Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.
Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».