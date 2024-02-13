Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

Tекст: Ольга Иванова

В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».