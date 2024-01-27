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    27 января 2024, 17:50 • В мире

    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины

    Запад сделал неутешительные выводы из-за провального украинского «контрнаступа» и решил изменить тактику ВСУ

    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России. Также США рассчитывают на удары Украины дальнобойным оружием и диверсии. Эксперты говорят, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

    Весной этого года США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. Как выяснила газета The Washington Post, план предусматривает не возращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Как пишет издание, стратегия 2023 года, которой предусматривалась подготовка и передача ВСУ новейших вооружений для контрнаступления «на всех направлениях», оказалась провальной. Теперь от Киева хотят, чтобы он сосредоточился на тактике нанесения ударов на большом расстоянии, в том числе с применением французских и британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а также на действиях против Черноморского флота России и совершении диверсий.

    Как рассказали газете источники в администрации президента США Джо Байдена, от Украины ждут удержания позиций на поле боя и выхода на новую траекторию к концу 2024 года, «чтобы она стала значительно сильнее» при активной поддержке Великобритании и Франции. Новой стратегией предусмотрена поддержка украинского ВПК и политических реформ для полной интеграции в западные институты. Американские аналитики настаивают на предоставлении Украине дополнительных средств ПВО.

    О переходе ВСУ к «активной обороне» после провалившегося контрнаступления сообщали недавно британские СМИ. Газета Financial Times отмечала, что новая стратегия заключается в удержании оборонительных линий и исследовании слабых мест для нанесения ударов большой дальности. Это, по оценке источников газеты, позволит Киеву «нарастить силы» и «подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов».

    Однако остается открытым вопрос западной военной помощи киевскому режиму. Вашингтон, по оценке FT, вряд ли сможет «предложить такой скачок в возможностях и технологиях», который позволил бы украинскому режиму «решительно вернуть себе преимущество» в 2024 году.

    В экспертной среде считают, что Запад сделал выводы после провала контрнаступления ВСУ и хочет не допустить военного поражения Украины. «Цели и задачи новых подходов – сохранить ядро режима Зеленского, в том числе путем определенных политических и военных трансформаций. Американцы по-прежнему хотят сделать так, чтобы Украину не постиг военный разгром», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    «Совершенно очевидно, что люди, которые занимаются Украиной в Пентагоне и ЦРУ, проанализировали ход и неуспех контрнаступления ВСУ. В США считают возможным, что Россия, реализуя свои военные успехи на поле боя, может активнее вести СВО в этом году, что грозит критическими для Украины последствиями, – продолжил собеседник. – Поэтому меняется тактика и стратегия действий. Задача – удержать Украину в том виде, в котором она находится сейчас, с точки зрения ее нынешних де-факто границ с Россией, и сделать так, чтобы в этому году Украина могла бы накапливать военный потенциал, не расходуя его в виде бесплотных непрерывных усилий наступать».

    По его словам, желание США поддержать военное производство на Украине и насытить ее новыми типами вооружений, в том числе дальнобойными, говорит о долгосрочных прагматичных интересах США и Запада в целом. «Естественно, Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО, чтобы не дать возможности ни Киеву, ни Вашингтону, ни Брюсселю реализовать озвученные стратегические задумки», – подчеркнул военный аналитик.

    С тем, что позиция США по поводу Украина закономерна, согласен Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке. «ВСУ, которые Запад считает лучшими прокси-войсками в Европе, провалили «контрнаступ».

    Летом весь западный мир во главе с США был уверен на 100%, что ВСУ зайдут в Крым, дойдут не только до Азовского моря, но чуть ли не до Москвы. Но ничего не получилось. Это позор для державы, которая претендует на роль мирового гегемона»,

    – уверен спикер.

    Эксперт отметил, что «после морально-информационного позора надо менять парадигму». «Задача измотать и победить Россию на поле боя меняется на парадигму стратегической обороны. Для этого Пентагон отправил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который не имеет никакого представления о стратегической обороне, но должен реформировать ВСУ. США хотят укрепить военную мощь и экономику Украины, чтобы подготовить ее к возможному наступлению в 2025 году», – добавил Кошкин.

    Россия в ответ «должна выполнять задачи, поставленные в формате СВО». «Инициатива за нами. Уже налажена работа предприятий ВПК. Но прежде всего нам надо отодвинуть линию прямого соприкосновения от Донецка, чтобы защитить мирных жителей. И мы успешно делаем это. Мы также предпринимаем все усилия, чтобы нейтрализовать угрозу дальнобойных ракет, которые стали для Украины оружием государственного терроризма. С помощью дальнобойных систем они обстреливают жилые кварталы», – указал полковник в отставке.

    Новая стратегия США также должна гарантировать, чтобы республиканец Дональд Трамп не прекратил поддержку Киева в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах. Кошкин считает подобные планы предвыборной риторикой. «Демократы пытаются бить по репутации Трампа. Это внутриполитическая борьба. Но если даже сменится администрация в Белом доме, гибридная война между США и Россией не закончится. США продолжат работать на разрушение РФ», – предупреждает собеседник.

    С тем, что не надо испытывать иллюзий от прихода Трампа к власти, согласен Игорь Коротченко. «Трамп – абсолютно непредсказуемая фигура. Внутриполитические американские разборки носят характер ожесточенной предвыборной сватки. Поэтому наша задача – нанесение максимального ущерба противнику, конфигурация хода и задач СВО таким образом, чтобы Украина не укрепляла свой потенциал, а непрерывно его теряла, истощалась и в конечном итоге сложились бы условия, при которых она была бы бессильна оказывать дальнейшее военное сопротивление России», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона».

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