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    20 января 2024, 18:35 • В мире

    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»

    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контрнаступление Украины, которое признали провальным не только на Западе и в России, но и в самом Киеве, было якобы успешным. Об этом заявил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. В экспертной среде уверены, что «успешными» в Киеве называют террористически удары по гражданским объектам и мирным жителям на территории России, в том числе в Белгороде и Донецке. В то же время, сказки Ермака – это элемент гибридной войны против России.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он в интервью испанской газете El Mundo.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы. Он подчеркнул преимущество России в воздухе и нехватку у ВСУ снарядов, противоминных машин и систем запуска ракет большой дальности. «На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать», – пожаловался Ермак.

    На эти слова ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая в своем Telegram-канале указала Ермаку, что контрнаступление было вполне успешным, только не для Киева, а для России.

    Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин подчеркнул, что одна из главных задач ударов Украины по российским гражданским объектам – отвлечь внимание от провала ВСУ на фронте.

    Наступление украинской армии должно было начаться весной 2023 года, однако фактически это произошло только в июне. У ВСУ сразу же возникли большие сложности на поле боя из-за укрепленных линий обороны России, в том числе обширных мирных полей. Кроме того, как считают западные эксперты, Украина рассредоточила свои силы на востоке и юге вместо концентрации ресурсов на одном из участков фронта.

    В США считали, что главным должно быть направление на Мелитополь, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым.

    В Киеве объясняли свои неудачи нехваткой западных вооружений и медленной поставкой боеприпасов, о чем говорил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. В декабре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов признал, что надежды Украины на контрнаступление не оправдались. Сам президент Зеленский говорил о планах продолжить наступление в 2024 году с целью изолировать Крым.

    «О провале контрнаступления ВСУ заявлял не только российский Верховный главнокомандующий, но и непосредственные хозяева Украины. Поэтому заявление Ермака – это начинающаяся болезнь Арестовича (бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов - ВЗГЛЯД), который сначала говорил одно, а потом совершенно другое. Теперь Ермак сочиняет сказки киевского режима, он главный сказочник после Зеленского», – считает Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий.

    «Заявления Ермака – это элемент гибридной войны. По итогам контрнаступления Украина потеряла еще больше территорий. Все идет к тому, что в недалеком будущем Россия начнет освобождать новые территории. Поэтому интервью Ермака – это хорошая мина при плохой игре», – добавил он.

    Военный эксперт также напомнил, что только за прошедшее лето украинская армия потеряла десятки тысяч человек. «ВСУ окончательно превратились в террористов. Удар по Белгороду перед Новым годом они считают успехом «контрнаступа»? Украина во всех ипостасях скатилась на уровень террористического государства», – резюмировал Дандыкин.

    «Ермак имел в виду успешность ведения против России террористической войны. Вспомним удары по Белгороду и области, обстрелы мирных граждан в Донецке и другие диверсии различного рода, в том числе поджоги военкоматов, подрывы железных дорог, ЛЭП и атаки на атомные электростанции. Поэтому определенные «успехи» у ВСУ были», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По оценке Дандыкина, ВСУ начали прислушиваться к советам Запада и уходят в глухую оборону. «Украина создает оборону на линии боевого соприкосновения и на глубине 60 километров вдоль границы с Брянской, Курской и Белгородской областями. Но им не хватает живой силы. План Киева по мобилизации 500 тыс. человек привел к тому, что начинают мобилизовывать даже женщин», – указал эксперт.

    Однако Перенджиев считает, что разговоры о смене тактики ВСУ – элемент информационной войны. К примеру, на Запорожском направлении украинская армия по-прежнему может создавать крупные группировки для контрударов. «На многих участках фронта никакой глухой обороны нет, идут серьезные бои, ВСУ постоянно контратакуют наши позиции. У них хватает людских ресурсов и снарядов. Там же находятся представители НАТО, которые серьезным образом восполняют кадровый голод ВСУ. Но мы все равно продвигаемся вперед в ходе жестких боевых действий», – считает эксперт.

    По прогнозу Дандыкина, Украина продолжит получать вооружения от Запада, поэтому будут предприниматься новые попытки контрнаступления. «Германия особенно постарается помочь Киеву после разговора канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, у которого возникли проблемы с Конгрессом. Киев будет прежде всего доить Германию, которая уже не является донором Европы, как это было раньше, все ресурсы тратятся на Украину. Но даже очень богатым западным странам становится тяжело содержать киевский режим», – считает он.

    Перенджиев также уверен, что поставки вооружений и военной техники для ВСУ продолжатся. «Есть и восполнение людскими резервами со стороны стран НАТО. Британцы собираются ввести на территорию Украины 20 тыс. человек. И это только официальные цифры, страны НАТО также тайно отправляют на Украину военные подразделения в немалом количестве. Не надо поддаваться на «оптимистичные» для нас заявления со стороны Запада о том, что у них кризис, кадровый голод... Это все попытки ввести Россию в заблуждение», – предупредил эксперт.

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