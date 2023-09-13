Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

Эксперты указали на новую тактику ВСУ при атаках на Севастополь

Tекст: Евгений Поздняков

В ночь на среду ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Противником был нанесен удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте. Позднее в ведомстве проинформировали, что оба корабля будут полностью восстановлены и вернутся на службу.

Помимо этого, три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода.

По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы. Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Им оказывают всю необходимую помощь.

Вскоре командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале поблагодарил пилотов ВСУ за «хорошую работку», намекнув, что при ударе по Севастополю использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow. По его мнению, российские войска «штормит» после «ночного хлопка» на полуострове.

Это не первый случай атаки на полуостров за последние недели. Ранее ВСУ пытались высадить десант в районе мыса Тарханкут Крымского побережья. Однако авиация уничтожила четыре военных катера, служивших средством передвижения для бойцов противника. До этого 30 августа самолет ВС РФ поразил украинские суда, участвовавшие в переброске около 50 солдат к границам республики.

Кроме того, ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на полуостров с помощью беспилотников. Одно из наиболее масштабных нападений произошло в ночь на 12 августа, когда российским средствам ПВО удалось уничтожить 14 БПЛА противника. Еще шесть оказались подавлены комплексами РЭБ.

В экспертном сообществе отмечают, что украинские военные решили усилить нажим на полуостров путем использования новой атакующей тактики. Обстрелы предпринимаются с одновременным использованием ракет и БЭК, что существенно усложняет процесс противодействия. В связи с этим России стоит задуматься об усилении системы безопасности региона.

«Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью нескольких видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти ракет лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

«Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова. Так, атака по Севастополю показала, что плотность размещения комплексов противовоздушной обороны на полуострове недостаточная. Важно в кратчайшие сроки закрыть имеющиеся «бреши», чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – подчеркивает собеседник.

«Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя, – считает Кнутов. – И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов».

«Украина достаточно оперативно развивает собственные военно-морские силы. Опасность для Черноморского флота постепенно растет. Атака на Севастополь показала, что противник перешел к осуществлению комбинированных операций: удары ракетами проводятся с поддержкой БЭК», – сказал военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Задумка противника заключается в том, чтобы внести некоторую смуту в действия нашей армии, ведь фактически атака производится по двум направлениям. Однако успешным нападение ВСУ назвать нельзя. Экипаж судна «Василий Быков» сработал хорошо: все катера противника были оперативно уничтожены», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас было бы правильным увеличить средства разведки в Черном море. Сделать это можно через наращивание патрульных мощностей, в частности авиационных. Отмечу, что руководство российской армии уже начало деятельность в данном направлении, теперь ее надо ускорить», – считает эксперт.

«На мой взгляд, правильным было бы и решение о переброске по Волго-Донскому каналу еще нескольких кораблей «Каракурт». Это хорошие ракетно-артиллерийские машины, которые могли бы, при условии оснащения дополнительными комплексами «Тор», усилить имеющиеся средства ПВО», – резюмирует Климов.