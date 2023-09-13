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    Многополярный мир изменил статус Дальнего Востока
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    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    Маск объяснил отказ Украине со связью Starlink в Крыму санкциями США
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    7 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    8 комментариев
    13 сентября 2023, 12:04

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополь.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова. Так, атака по Севастополю показала, что плотность размещения комплексов противовоздушной обороны на полуострове недостаточная. Важно в кратчайшие сроки закрыть имеющиеся «бреши», чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска, пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – подчеркивает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота были отправлены три украинских безэкипажных катера (БЭК).

    Отмечается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. В свою очередь, патрульное судно «Василий Быков» уничтожило все БЭК ВСУ. В ходе удара пострадали дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль (БДК) «Минск». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

    Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степен тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    13 сентября 2023, 07:28
    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    Коментарии (121)
    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

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    12 сентября 2023, 19:02
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.

    При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    Коментарии (58)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2023, 21:22
    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек

    В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского об интеллектуальной слабости Индии и Китая

    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оскорбительные заявления офиса Зеленского в адрес Индии и Китая могут быть вызваны неудачей в попытке оттащить от России страны, не готовые поддерживать США. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.

    «Своим заявлением Подоляк умудрился оскорбить сразу более трех миллиардов человек. Либо он дебил, либо негодяй, либо все вместе. Индия и Китай – древнейшие цивилизации, которые за несколько тысяч лет своей истории изобрели столько всего, что не перечесть. Сейчас Индия и Китай – в пятерке крупнейших экономик мира. В отличие от Украины», – напомнил Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Узнав о словах Подоляка, я пожалел, что направление моей деятельности не позволяет мне стать обвинителем на будущем трибунале над подобными деятелями украинской власти. Киевский режим полностью потерял ориентацию в пространстве. Думаю, причина этих заявлений Подоляка в том, что Вашингтоном была поставлена задача постараться оттащить от России все страны, которые не готовы поддержать американцев. А офис Зеленского не справился с этой задачей и скатился в откровенные оскорбления», – заметил Константин Долгов, сенатор, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Я не хочу лишать права китайцев и индийцев на ответ. Если они захотят, они сами ответят Подоляку. Но если эта мразь доживет до трибунала, я бы посоветовал ему почитать в камере историю великих цивилизаций – Китая, Индии и России. Пусть изучит все их достижения», – резюмировал парламентарий.

    «Итак, по словам советника президента Украины, Китай и Индия – «интеллектуально слабые страны», не анализирующие последствия своих действий. А интеллектуалы, надо полагать, сидят в Киеве», – написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    «Не иначе, как именно по этой причине Китай и Индия входят в тройку ведущих экономических держав мира, а ВВП Украины даже до 2014 года не превышал 200 млрд долларов и находился где-то в 7-8 десятке. А потом в Киеве к власти пришли «интеллектуалы–аналитики», и вообще довели все до ручки…», – добавил сенатор.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он.

    По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – указал спикер.

    Коментарии (11)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    13 сентября 2023, 05:45
    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека

    Губернатор Развожаев: При атаке ВСУ по Севастополю, предварительно, пострадали 24 человека

    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на среду, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор, добавив, что гражданским объектам в городе ничто не угрожает.

    Говоря о числе пострадавших, Развожаев уточнил, что состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Пациентам оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

    Ранее Развозжаев сообщил об украинской атаке на «не гражданский объект», в результате которой вспыхнул сильный пожар.

    Коментарии (44)
    13 сентября 2023, 03:47
    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира

    Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

    На Западе раскрыли, кто отговорил Зеленского от мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, в результате чего погибли «сотни тысяч» человек, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Боуз на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» в тот момент, когда мир на Украине «был в пределах досягаемости». Журналист подчеркнул, что на тот момент не было необходимости в том, чтобы гибли «сотни тысяч украинских мужчин».

    Журналист добавил, что ни сам бывший британский премьер, ни элита, из которой он происходит, «не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для начала переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (15)
    12 сентября 2023, 14:31
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая реактивная система залпового огня Т-122 Sakarya впервые уничтожена в ходе боевых действий в спецоперации на Украине, заявило Министерство обороны России.

    Турецкая машина РСЗО Т-122 Sakarya уничтожена на купянском направлении в последние сутки Западной группировкой войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 25 бойцов, две американские артиллерийские системы М777, французскую гаубицу TRF1, гаубицу и Д-20, САУ «Гвоздика».

    У поселка Новенькое Сумской области уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады теробороны. У поселка Гремячка (Черниговская область) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 человек и пять автомобилей. Также поражена артиллерийская система M777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны.

    ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка (Херсонская область) и Очеретоватое (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 ЗРК, 11 793 танка и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 17:08
    На Украине отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

    Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать удар по Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, Киеву и так все понятно, и нет необходимости подтверждать происхождение всех обломков ракеты, передает ТАСС.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    12 сентября 2023, 20:55
    Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
    Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
    @ Gabriel Szabo/Medicimage/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине начала активно распространяться торговля органами, этому способствует ряд новых законов в стране, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Киеву.

    По его словам, граждане Украины также становятся жертвами торговли органами, а свидетельств черной трансплантологии становится все больше, передает ТАСС.

    Небензя добавил, что на Украине создается законодательная база, способствующая этому. Он сослался на закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», согласно которому больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также не будет нужно удостоверять подлинность подписей.

    Постпред объяснил, что извлекать органы разрешили по сути и у детей. Также упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти. «Судя по всему, украинское государство покрывает кровавый бизнес. Будут ли бить тревогу по этому поводу наши бывшие западные партнеры? Вряд ли», – заключил Небензя.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к черной трансплантологии может быть причастно окружение Зеленского.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 21:56
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не выдаст Украине уклонистов от военной службы, оказавшихся на территории страны в числе беженцев, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен.

    Шемьен сказал, что венгерские власти не проводят расследований в отношении украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Hungary Today.

    Заместитель премьер-министра подчеркнул, что «все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев в случае сокращения помощи стране.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 20:04
    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
    @ Gabriel Jenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить применение кассетных боеприпасов на Украине, предложив оставить этот вид оружия в прошлом, об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

    Она отметила, что позиция генсека состоит в том, что данный вид вооружений должен стать историей, передает ТАСС.

    Накамицу добавила, что в ООН «отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск». Все это вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия, сказала представитель организации.

    Ранее ВСУ кассетными боеприпасами натовского калибра обстреляли центр Донецка.

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    13 сентября 2023, 04:07
    Пожар вспыхнул на «негражданском» объекте в Севастополе после атаки ВСУ

    Губернатор Развожаев: Пожар начался на негражданском объекте в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    После ракетной атаки вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на среду, 13 сентября, начался пожар на негражданском объекте, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атака по району Килен-балки произошла около 3.18 мск.

    На месте происшествия работают специальные службы. Пожару присвоен четвертый класс сложности, уточнил губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие.

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