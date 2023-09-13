  • ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
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    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
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    Эксперт разделил российскую элиту на семь групп по их отношению к «уехавшим»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    16 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    13 сентября 2023, 07:28

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 19:02
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.

    При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    Коментарии (42)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 21:22
    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек

    В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского об интеллектуальной слабости Индии и Китая

    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оскорбительные заявления офиса Зеленского в адрес Индии и Китая могут быть вызваны неудачей в попытке оттащить от России страны, не готовые поддерживать США. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.

    «Своим заявлением Подоляк умудрился оскорбить сразу более трех миллиардов человек. Либо он дебил, либо негодяй, либо все вместе. Индия и Китай – древнейшие цивилизации, которые за несколько тысяч лет своей истории изобрели столько всего, что не перечесть. Сейчас Индия и Китай – в пятерке крупнейших экономик мира. В отличие от Украины», – напомнил Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Узнав о словах Подоляка, я пожалел, что направление моей деятельности не позволяет мне стать обвинителем на будущем трибунале над подобными деятелями украинской власти. Киевский режим полностью потерял ориентацию в пространстве. Думаю, причина этих заявлений Подоляка в том, что Вашингтоном была поставлена задача постараться оттащить от России все страны, которые не готовы поддержать американцев. А офис Зеленского не справился с этой задачей и скатился в откровенные оскорбления», – заметил Константин Долгов, сенатор, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Я не хочу лишать права китайцев и индийцев на ответ. Если они захотят, они сами ответят Подоляку. Но если эта мразь доживет до трибунала, я бы посоветовал ему почитать в камере историю великих цивилизаций – Китая, Индии и России. Пусть изучит все их достижения», – резюмировал парламентарий.

    «Итак, по словам советника президента Украины, Китай и Индия – «интеллектуально слабые страны», не анализирующие последствия своих действий. А интеллектуалы, надо полагать, сидят в Киеве», – написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    «Не иначе, как именно по этой причине Китай и Индия входят в тройку ведущих экономических держав мира, а ВВП Украины даже до 2014 года не превышал 200 млрд долларов и находился где-то в 7-8 десятке. А потом в Киеве к власти пришли «интеллектуалы–аналитики», и вообще довели все до ручки…», – добавил сенатор.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он.

    По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – указал спикер.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2023, 14:31
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая реактивная система залпового огня Т-122 Sakarya впервые уничтожена в ходе боевых действий в спецоперации на Украине, заявило Министерство обороны России.

    Турецкая машина РСЗО Т-122 Sakarya уничтожена на купянском направлении в последние сутки Западной группировкой войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 25 бойцов, две американские артиллерийские системы М777, французскую гаубицу TRF1, гаубицу и Д-20, САУ «Гвоздика».

    У поселка Новенькое Сумской области уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады теробороны. У поселка Гремячка (Черниговская область) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 человек и пять автомобилей. Также поражена артиллерийская система M777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны.

    ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка (Херсонская область) и Очеретоватое (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 ЗРК, 11 793 танка и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 17:08
    На Украине отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

    Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать удар по Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, Киеву и так все понятно, и нет необходимости подтверждать происхождение всех обломков ракеты, передает ТАСС.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 05:45
    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека

    Губернатор Развожаев: При атаке ВСУ по Севастополю, предварительно, пострадали 24 человека

    При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на среду, по предварительным данным, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор, добавив, что гражданским объектам в городе ничто не угрожает.

    Говоря о числе пострадавших, Развожаев уточнил, что состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». Пациентам оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

    Ранее Развозжаев сообщил об украинской атаке на «не гражданский объект», в результате которой вспыхнул сильный пожар.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 11:17
    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды
    @ Ignacio Marin/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 20:55
    Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
    Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
    @ Gabriel Szabo/Medicimage/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине начала активно распространяться торговля органами, этому способствует ряд новых законов в стране, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Киеву.

    По его словам, граждане Украины также становятся жертвами торговли органами, а свидетельств черной трансплантологии становится все больше, передает ТАСС.

    Небензя добавил, что на Украине создается законодательная база, способствующая этому. Он сослался на закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», согласно которому больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также не будет нужно удостоверять подлинность подписей.

    Постпред объяснил, что извлекать органы разрешили по сути и у детей. Также упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти. «Судя по всему, украинское государство покрывает кровавый бизнес. Будут ли бить тревогу по этому поводу наши бывшие западные партнеры? Вряд ли», – заключил Небензя.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к черной трансплантологии может быть причастно окружение Зеленского.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2023, 04:07
    Пожар вспыхнул на «негражданском» объекте в Севастополе после атаки ВСУ

    Губернатор Развожаев: Пожар начался на негражданском объекте в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    После ракетной атаки вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на среду, 13 сентября, начался пожар на негражданском объекте, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атака по району Килен-балки произошла около 3.18 мск.

    На месте происшествия работают специальные службы. Пожару присвоен четвертый класс сложности, уточнил губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 16:37
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные инструкторы на треть сократили время подготовки украинских военнослужащих на базе Лидд в английском графстве Кент из-за жалоб местных жителей на шум, сообщила The Times.

    Жители городка Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались властям на дым и звуки взрывов на армейском полигоне. Министерству обороны пришлось пойти на уступки и сократить на треть время подготовки и учений, передает ТАСС.

    Как заявил командир базы подполковник Марк Пауэлл, в британских вооруженных силах хотят сохранить добрые отношения с жителями города.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 20:04
    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
    @ Gabriel Jenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить применение кассетных боеприпасов на Украине, предложив оставить этот вид оружия в прошлом, об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

    Она отметила, что позиция генсека состоит в том, что данный вид вооружений должен стать историей, передает ТАСС.

    Накамицу добавила, что в ООН «отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск». Все это вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия, сказала представитель организации.

    Ранее ВСУ кассетными боеприпасами натовского калибра обстреляли центр Донецка.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 19:24
    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США

    Эксперты Дробницкий и Дудаков оценили вероятность преследования Маска из-за отключения Starlink у Крыма

    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США
    @ Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Расследование сенаторов в отношении американского бизнесмена Илона Маска скорее всего закончится благополучно для миллиардера. Однако давление истеблишмента Демпартии на предпринимателя будет только возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Напомним, сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить ВСУ Starlink у Крыма. Сам Маск не считает себя изменником родины.

    «Илон Маск не делал бы заявлений по поводу ограничений Starlink для ВСУ, если бы не понимал, что выйдет из этой ситуации победителем. Бизнесмена нельзя привлечь к ответственности на законных основаниях, как бы не возмущались сенаторы. Максимум, что могут сделать противники предпринимателя – это покопаться в его «грязном белье», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако идея отнять бизнес у Маска и еще нескольких предпринимателей, поддерживающих «неправильных» людей в политике США, давно витает в воздухе. И дело даже не в ограничении Starlink для ВСУ. Властям США неприятно, когда критически важные технологии находятся в ненадежных руках. И чем бы сейчас не закончилось расследование сенаторов, попытка изъятия наверняка будет предпринята позже», – отмечает он.

    «Безусловно, слова Маска – это не инициатива самого бизнесмена. Он является частью контрэлиты США, которая дает ему возможность делать политические заявления. Сейчас миллиардер стал своего рода знаменем консерваторов, так как олицетворяет собой предпринимателя, перешедшего к ним из либерального лагеря», – подчеркивает собеседник.

    «Последнее заявление Маска об ограничении Starlink для некоторых действий ВСУ наверняка было согласовано с представителями контрэлиты. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать как внутреннему, так и внешнему потребителю, что в руках у бизнесмена находится критически важная технология», – акцентирует Дробницкий.

    «Сейчас на Илона Маска усиливается давление со стороны истеблишмента Демократической партии США. Элиты недовольны своевольной позицией бизнесмена. Также предпринимателю не могут простить покупку Twitter (новое название – Х; соцсеть заблокирована в РФ), что создало ряд неудобств для либерального лагеря американской политики», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, это далеко не первое расследование против Илона Маска и его компаний. Сейчас ведется несколько проверок. Но, несмотря на это, сценарий национализации бизнеса миллиардера я исключаю, так как это было бы очень резонансным случаем для США. Такие слухи – сигнал для предпринимателя, чтобы он прекратить своевольничать», – пояснил собеседник.

    «Данное расследование также не является элементом пиар-кампании самого Маска. Хотя бизнесмен пытается разыграть ситуацию в свою пользу и выставить себя жертвой истеблишмента Демпартии. В итоге все приведет к тому, что предприниматель будет открыто поддерживать политиков-республиканцев», – резюмировал Дудаков.

    Ранее сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма, сообщает «Коммерсант». Демократ Элизабет Уоррен заявила о необходимости гарантий того, что внешнюю политику Штатов определяет государство, а не один миллиардер. Кроме того, она призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX.

    Сам Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма. «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – заявил предприниматель.

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Позднее Илон Маск дал пояснения по этому поводу. Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Ранее президент Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. «Он активный, талантливый бизнесмен», – отметил глава государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

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    12 сентября 2023, 21:56
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от военной службы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не выдаст Украине уклонистов от военной службы, оказавшихся на территории страны в числе беженцев, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен.

    Шемьен сказал, что венгерские власти не проводят расследований в отношении украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Hungary Today.

    Заместитель премьер-министра подчеркнул, что «все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев в случае сокращения помощи стране.

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