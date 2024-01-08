Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации

Эксперты рассказали о новом способе защиты российских крылатых ракет против украинского ПВО

Tекст: Алёна Задорожная

Россия использует новую тактику для ракетных ударов, рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор ПЗРК Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

«Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может очень быстро растаять.

Как напоминает РИА «Новости», ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро отмечал, что военная промышленность России находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

Эксперты говорят, что России также приходилось сталкиваться с работой тепловых ловушек со стороны противника. Однако, по сообщениям источников РИА «Новости», решить эту проблему удалось еще в сентябре минувшего года. Тогда отмечалось, что наши военные применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые авиацией противника. Сама ракета входит в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3» и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной.

Сейчас военные эксперты отмечают – Россия в условиях СВО делает серьезный рывок в развитии военной мысли, получая тем самым определенное преимущество, которым умело пользуется. При этом они не исключают, что ВС РФ использовали ракету Х-101, о применении которой ранее также писали украинские СМИ, однако официально эта информация не подтверждалась.

«Если речь идет о ракете Х-101, то о том, насколько оснащение ее тепловыми ловушками затрудняет перехват, можно судить по жалобам украинских военных. Вполне возможно, для ПЗРК Stinger – это действительно проблема. Напомню, этими комплексами противник прикрывает объекты от низколетящих ракет», – говорит Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

«В целом, тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются на пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или обстреливаемыми ложными тепловыми целями», – объясняет он.

«Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта, как правило самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

«Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

«Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт. «В целом,

в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя.

Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

«Вместе с тем, не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

«Отмечу, что есть обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

«Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному.

Все это возможно благодаря мультиспекральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев. В свою очередь военный эксперт Константин Сивков уверен – Россия перешла к использованию в зоне СВО ракет Х-101. «Это ракета большой дальности. Естественно, на такие летательные аппараты могут устанавливаться средства защиты», – поясняет он.

«Когда ракета входит в расчетную точку, где она может быть поражена силами противника, запускается механизм, активирующий тепловые ловушки. Эта нехитрая система уже давно используется практически на всех боевых самолетах. И поставить ее на крылатую ракету – несложная задача», – убежден аналитик.

«Внешне запуск тепловых ловушек напоминает своего рода фейерверк, но с излучением определенного спектра. Ракета с тепловой головкой самонаведения захватывает эту обманку и фактически пропускает реальную цель», – детализировал спикер.

«Вместе с тем, ракеты надо использовать с умом – исключительно в зонах наибольшего риска поражения. Ведь любая дополнительная нагрузки приводит либо к снижению дальности полета, либо к уменьшению боевой нагрузки. И количество ловушек, которое можно установить, конечно, ограничено», – заключил Сивков.