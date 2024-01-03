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    3 января 2024, 21:35

    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине

    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине
    @ REUTERS/Vladyslav Musiienko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского?

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Столь повышенное внимание к подобным объектам имеет свою логику.

    Запад долгое время подталкивал офис Зеленского к тому, чтобы хоть как-то наладить военно-промышленное производство внутри Украины. Чтобы реализовать эту идею, местным специалистам пришлось сконцентрировать остатки производственных мощностей в Киеве, так как столица наилучшим образом защищена средствами ПВО.

    На это, в частности, указывают заявления бывшего нардепа Верховной рады Игоря Мосийчука, который рассказал, что основная часть российских ударов по Киеву пришлась на завод «Артем» и КБ «Луч». «Там очень много было убитых и весь Киев это знает, все паблики об этом пишут», – добавил экс-депутат.

    Тележурналист ВГТРК Александр Рогаткин в своем Telegram-канале пишет, что «Луч» выпускает ПТУР «Стугна» и противокорабельные ракеты «Нептун. Кроме того, на заводе «Артем» после модернизации могло быть начато производство снарядов для всех артиллерийских систем самых разных калибров.

    За последние полтора года ВС России уже несколько раз наносили удары по заводу «Артем», однако предприятия советской постройки, как известно, имеют серьезный запас прочности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем украинские специалисты так или иначе восстанавливают производственные линии и ремонтные цеха.

    Примечательно и то, что ВС России на стыке декабря и января провели серию ударов по крупным складам в Подольском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. На это, в частности, указывают многочисленные видеоролики, которые время от времени всплывают в украинском сегменте соцсетей.

    На этом фоне заявление британской военной разведки оказалось признанием очевидного: ВС России продолжают лишать противника военно-промышленного потенциала. Интересно и то, что своим признанием Лондон развеял миф украинских пропагандистов о том, что российские военные якобы наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    «Согласно открытым данным, на Украине ранее решили разработать нескольких проектов по размещению оборонных предприятий на территории страны. В этом свою роль сыграли заявления западных политиков, которые настойчиво предлагали офису Зеленского самостоятельно производить боеприпасы и хотя бы частично покрывать нужды ВСУ», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, ВСУ были поставлены системы ПВО, значительную часть которых Зеленский стянул в Киев. Поэтому российским военным куда разумнее бить непосредственно по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также истощать ПВО противника», – продолжает собеседник.

    «Сейчас мы наносим удары по складам, местам сборки и производства беспилотников, а также по ремонтным мощностям. Во-первых, это затруднит положение противника, учитывая сокращение поставок техники и боеприпасов с Запада. Во-вторых, Россия наносит удары волнообразно. Это тактический ход, который позволяет отвлечь системы противовоздушной обороны противника и измотать их», – акцентирует спикер.

    «Когда серия ударов идет волнами, техника не «отдыхает», личный состав не сменяется, противнику приходится расходовать массу ракет для отражения атаки. Для еще большего изматывания противника мы используем сразу несколько видов вооружений, в числе которых беспилотники, высокоточные ракеты и так называемые ракеты-обманки, – добавляет Кнутов. –

    Особенно важно, что при помощи отвлекающих целей мы вынуждаем ВСУ тратить и без того дефицитные и довольно дорогие ракеты. А возможности Запада поставлять этот тип вооружений ограничены. В результате ВСУ приходится экономить ракеты и пропускать часть наших ударов».

    «Британская разведка по сути опровергла все обвинения Зеленского в адрес Москвы о якобы ударах по сугубо гражданским объектам. Теперь ему еще сложнее врать, хотя этот миф был одним из ключевых для Зеленского. Важно и то, мы все активнее атакуем военно-промышленный комплекс противника в Киеве, хотя британцы сами пишут, что не ожидали этого», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Это говорит о том, что в последнее время наша разведка совершила качественный скачок вперед. Нам удается точно определять, какие объекты ВСУ используют в качестве складов, где размещены производство и сборка техники, где размещают живую силу противника. И благодаря работе разведки мы можем наносить точные локальные и эффективные удары даже в условиях плотной городской застройки», – заключил Леонков.

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