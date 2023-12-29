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    29 декабря 2023, 20:15

    Россия добивает военную промышленность Украины

    Эксперты назвали цели массированного удара вооруженных сил России по Украине

    Россия добивает военную промышленность Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    «Столько целей на наших мониторах давно не было» – так в ВСУ описали масштаб массированного удара ВС России по военным и промышленным объектам на территории противника. В ходе атаки были задействованы разные типы ракет и беспилотников. В чем еще заключались особенности этих ударов и к каким результатам они могли привести?

    В период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, поражены места хранения безэкипажных катеров, артиллерийских боеприпасов, вооружения и топлива для техники ВСУ, а также расположения украинских войск.

    Между тем украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА, пишет местное издание «Страна». Утверждается, что по подконтрольным ВСУ территориям отработали не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

    «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, мониторы отображали цели практически во всем воздушном пространстве, «во всех областях и на всех направлениях». Военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» со ссылкой на соцсети сообщает об атаке академии Сухопутных войск во Львове.

    Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он также сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская», которая работала как укрытие. Между тем очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем», расположенного напротив подземки, был виден столб черного дыма. Градоначальник признал и удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.


    Несколько взрывов произошли в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, он рассказал о попаданиях в военные объекты Украины. Генерал не стал приводить детали – остались неизвестными точные места взрывов и названия поврежденных объектов.

    По словам экспертов, подобные массированные удары – результат работы прежде всего российской разведки. Причем операция была проведена в несколько этапов – сначала степень устойчивости ПВО противника прощупали дроны «Герань», а спустя несколько дней в ход пошли ракеты и другие типы вооружения. Украинские же аналитики утверждают об атаке в четыре волны.

    «Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противоборствующей стороны.

    Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.

    «Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что они строились во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.

    «Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по академии Сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую Российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что мы наблюдали своего рода «удары возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – пояснил Громов.

    Военный эксперт Алексей Леонков считает иначе и исключает возможность «ударов возмездия», поскольку Российская армия старается избегать практики рефлекторных ударов. «Все происходит по определенному алгоритму. Сперва разведка собирает информацию об объектах военной инфраструктуры противника. Затем составляется план и только после этого начинается операция», – поясняет он.

    «Мы и раньше наносили удары по объектам на Украине, но эта атака стала одной из мощнейших», – подчеркивает военный эксперт. По его словам, нанесенный урон оказался крайне ощутимым для противника, особенно это касается его военно-технического и производственного потенциала.

    Среди основных целей аналитик называет склады, ремонтные цеха, оставшуюся промышленность Украины, в частности завод «Артем». Он допускает, что там могли собирать беспилотники или реактивные снаряды. «Сейчас наблюдаются перебои с западной военной помощью. Поэтому чем больше мы уничтожаем складов, тем хуже для противника обстановка на линии боевого соприкосновения», – акцентировал собеседник.

    Военный эксперт также допускает, что были поражены ремонтные мощности противника. «ВСУ нужно восстанавливать поврежденную технику, а везти ее в Европу долго и накладно. Поэтому вполне возможно, что нашей разведке стали известны места расположения подобных мастерских или цехов. Ведь не зря Украина в последнее время заказывала запчасти», – отметил Леонков.

    «Также в украинском сегменте соцсетей распространяются кадры, как зенитная ракета падает на крышу недостроенного дома. Конечно, снова появились крики о том, что ВС РФ якобы бьют по гражданской инфраструктуре. Но мы понимаем, что офис Зеленского попросту не решил вопрос с ПВО в городской агломерации»,

    – сказал военный эксперт. Он пояснил, что комплексы должны быть размещены так, чтобы сбитые цели не падали на гражданские объекты, но «офис Зеленского и те, кто планирует оборону, так и не справились с этой задачей, да и квалификация военных, работающих с системами ПВО, также вызывает вопросы».

    «В целом в результате сегодняшнего удара было поражено множество объектов противника, что признал даже главком ВСУ. Это стало следствием хорошей работы нашей разведки, а также изучения работы ПВО ВСУ. Для этого, судя по всему, нашими войсками сперва заранее запускались «Герани», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Также массированный характер удара объясняется большим количеством ракет-обманок, которые противник принимал за цели и сбивал. В атаке были активно задействованы различные БПЛА, в том числе модернизированные «Герани». Все это в совокупности с ограниченностью ПВО противника позволило добиться хороших результатов», – акцентирует собеседник.

    «Основываясь на данных объективного контроля, мы можем сделать вывод, что сегодняшняя атака в основном была сконцентрирована на военно-промышленном комплексе противника. Это подтверждает прилет по заводу «Артем» в Киеве»,

    – отмечает он. «Такие предприятия противником используются либо для хранения техники, либо для производства. В частности, там могут собирать беспилотники, выпускать боеприпасы или средства РЭБ. Как только Россия выясняет, что завод используется для военных целей, то наносит по нему удар, чтобы пресечь развитие ВПК Украины», – подчеркивает эксперт.

    «Противник уже начал в целях пропаганды выдавать падение своих ракет ПВО на гражданские объекты за наши удары. Однако ясно видно повреждение зданий поражающими элементами С-300 или «Бука». Боеприпасы, используемые противником, старые, и зачастую сразу после запуска сходят с курса, что приводит к таким последствиям», – резюмировал Рожин.

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